Бахмут является "неприступной крепостью" благодаря выстроенной системе инженерных заграждений и природному рельефу, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Об этом сообщает Military Media Center.

Город окружен господствующими высотами и холмами, которые сами по себе препятствуют продвижению врага.

"Мы используем все возможности – как инженерные, так и естественные, чтобы уничтожать лучшие подразделения противника. Битва продолжается", - заявил Сырский.

Напомним, ранее мы подробно разбирались, что сейчас происходит в Бахмуте.

На днях разведка Британии сообщила, что Бахмут становится более изолированным, а у РФ есть небольшие успехи в попытках его окружения.

Тем временем война в Украине продолжается уже 348-й день. Мы следим за новостями 6 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 347-го дня войны. Россия атакует на пяти направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском. Российские войска бросили все силы на окружение Бахмута. А также развернули мощные наступательные действия на Лиманском направлении, но успеха не добились. В районе Угледара Россия своими атаками пытаться заставить Украину отвести войска из Бахмута и других горячих зон.

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