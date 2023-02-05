Бахмут становится все более изолированным, сообщает британская разведка. По ее данным, в течение последней недели РФ добилась небольших успехов в своих попытках окружить город.

Об этом говорится в новой сводке британской разведки, обнародованной в Twitter Минобороны Британии.

"M03 и H32 — две основные дороги в город для украинских защитников — теперь, вероятно, находятся под угрозой прямого огня после наступления россиян", - говорится в новой сводке разведки.

Ранее на этой неделе "вагнеровцы", скорее всего, захватили второстепенный маршрут, связывающий Бахмут с городом Северск.

Впрочем, для украинских сил остается несколько альтернативных маршрутов снабжения через всю страну, сообщает разведка.

Напомним, ранее заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что главное, что произошло на фронте в течение этой недели - "яростная попытка" прорыва обороны украинской армии под Бахмутом.

Война в Украине продолжается уже 347-й день. Мы следим за новостями 5 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 346-го дня войны. Россияне продолжали наступление на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. В оперкомандовании "Юг" сообщили, что Россия сосредотачивает наступательные силы на востоке Украины, но южный регион всегда остается у них в поле зрения. Вчера состоялся крупный обмен пленными, в рамках которого Украина вернула домой 116 человек, а РФ - 63.

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