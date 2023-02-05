В воскресенье, 5 февраля, в Украине идет уже 345-й день войны с РФ.

О том, что происходило вчера, мы подробно рассказывали в итогах за 4 февраля.

Ниже - хроника сегодняшних новостей. Материал обновляется.

5 февраля

10:58 Несмотря на обещания не ограничивать сегодня до 16:00 потребление электроэнергии в Киеве, "Укрэнерго" уже с утра объявило о стабилизационных отключениях.

Правда, вводятся они не на всей территории города, а лишь в части Голосеевского, Печерского и Соломенского районов, а также Левого берега. Кроме того, ограничения применят в Киево-Смвятошинском районе Киевской области. "Это позволит избежать аварий из-за перегрузки оборудования", - объясняет ДТЭК.

Также сообщается о том, что из-за аварии временно отсутствует свет в Фастовском и Васильковском районах Киевской области.

10:54 Израиль нашел компромисс с Россией, и этот компромисс заключается в том, что стороны "оставляют друг друга в покое".

Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в интервью французскому телеканалу LCI.

Суть компромисса Нетаньяху объяснил так: "Иран хочет не только создать ядерное оружие, чтобы нас уничтожить, но также подвергнуть нас опасности. Изначально я сказал Путину: "Смотри, у нас есть выбор: мы можем идти к конфронтации или можем найти общий язык. Израиль действует свободно…. Мы не вмешиваемся в твои действия в Сирии, а ты оставляешь нас в покое". Мы нашли компромисс, который служит интересам Израиля, и, следовательно, Путин думает, что это не угрожает российским интересам. Мы решили оставить друг друга в покое, каждый со своей стороны".

Ранее премьер говорил, что размышляет над передачей Украине системы ПРО "Железный купол", но отказался это пообещать и дал понять, что есть альтернативные варианты помощи Киеву.

10:49 Еще фото последствий утреннего удара по Харькову.

10:48 Экс-премьер Израиля Нафтали Беннет заявил, что переговоры по Украине в марте-апреле прервались из-за Запада.

Такое высказывание он сделал в интервью, размещенном на его Ютуб-канале.

Сам Беннет тогда, в марте прошлого года, был посредником переговорного процесса. По его словам, власти западных стран в конечном итоге решили разгромить Путина вместо того, чтобы пойти на мирные переговоры.

"Все мои действия были согласованы до мельчайших деталей и с США, и с Германией, и с Францией. Но они прервали переговоры", - сказал Беннет.

Ранее он сообщил, что Путин пообещал ему не убивать Зеленского.

Напомним, что в конце марта 2022 года на встрече в Стамбуле делегации Украины и России обсуждали проекты соглашения о прекращении войны. Как позже заявлялось, они включали в себя нейтральный статус Украины и отвод российских войск на линию 24 февраля.

Однако затем процесс переговоров был прерван. В СМИ тогда обсуждалась версия, что на это повлиял Борис Джонсон, который убедил Зеленского не идти на компромиссы с Россией, а добиваться военной победы.

10:42 С сегодняшнего дня Европейский Союз вводит в действие эмбарго на поставки нефтепродуктов из России. А если взять нефтяные санкции, введенные с 5 декабря - то теперь действует практически полное эмбарго на российский нефтяной экспорт.

Правда, с исключениями, главное из которых - потолок цен. 100 долларов за баррель нефтепродуктов и 60 - нефти.

Из-за эмбарго Кремль недосчитается около 1 трлн долларов экспортных доходов к 2030 году, а доля России на мировом энергетическом рынке сократится до 13% с 20%. Потерянные для Кремля рынки займут США и страны Ближнего Востока, отмечает "БиБиСи".

Из нефтяного эмбарго сделано исключение для поставок по трубопроводу "Дружба" - ЕС запретил только морской импорт. Но главное исключение - потолок цен. Его лоббировали американцы, чтобы не допустить обвала российского экспорта, всплеска мировых цен на нефть и усугубления инфляции. То есть, состояние российского нефтяного экспорта непосредственно бьет по экономике как Запада в целом, так и США в отдельности.

Запад теперь ждет ответных мер России. Но в какие конкретно действия выльется этот ответ, эксперты ожидают увидеть ближе к лету.

Россия сейчас пытается создать свой танкерный флот, чтоб обойти ограничения потолка цен на нефть и нефтепродукты, которые ввел Запад, из-за чего крупнейшие мировые страховые компании отказываются страховать танкеры с российской нефтью и нефтепродуктами.

10:39 В Харькове, как сообщают местные паблики, одна из утренних ракет прилетела в университет Бекетова.

Там пострадал охранник. Всего количество раненых таким образом выросло до четырех.

10:22 Журналист Дмитрий Гордон в разговоре со своей женой Олесей Бацман рассказал о резком ухудшение своего материального благосостояния после российского вторжения.

"Война началась. У меня в кармане 20 тысяч долларов. Недвижимость не работает, не сдается практически вся. А что сдается, то уходит на оплату коммунальных платежей огромных. И все, мы приплыли", - сказал Гордон.

Поэтому, говорит он, пришлось продать одну машину ("Майбах"), и сейчас он будет продавать вторую (джип "Мерседес"). Как заявляет Гордон, частично эти деньги уходят на помощь армии.

10:18 Еще последствия ночного прилета по Дружковке, о котором рассказывал губернатор Донецкой области.

10:12 В Харькове ракета утром прилетела в фундамент дома, но угрозы его обвала нет, сообщил мэр Игорь Терехов.

10:08 Ночью россияне нанесли два ракетных удара по Дружковке: ранены пять человек, повреждены четыре многоэтажки и детсад, сообщил губернатор Донецкой области Павел Кириленко.

В Курахово прямым попаданием поврежден магазин, также пострадали два многоквартирных дома и сооружение предприятия.

Утром попали под обстрел окрестности коксохимзавода в Авдеевке.

На Горловском направлении под огнем оказался Часов Яр - повреждено по меньшей мере семь жилых домов и здание предприятия. Напряженная ситуация в Соледарской общине: повреждены три дома в Раздоловке и еще три в Васюковке.

На Лисичанском направлении один человек погиб в Ямполе Лиманской общины. Всего за сутки погибли четверо жителей Донбасса, ранены еще 11.

10:00 Британская Guardian пишет об украинском батальоне "Братство", который ведет диверсионную работу в РФ.

Спецназовцы дали интервью в Киеве. Они сообщили, что их набирают в основном из гражданских.

"Нашей группе нужно было привезти в РФ взрывчатку и оставить ее в определенном месте. Я не знаю, для чего она предназначалась", - рассказывает один из собеседников Тарас.

Шесть недель назад украинские диверсанты сбили российский вертолет. "У нас была задача уничтожить вертолет, перевозивший начальство МВД. Первый раз погода не позволила. Кроме того, у нас были внутренние конфликты, поэтому мы повернули обратно, учли свои ошибки и через неделю предприняли вторую попытку".

"Мы гуляли весь день. Потом мы ночевали и в 9 утра услышали вертолет. Со мной был небольшой дрон, и он подтвердил, что это тот самый вертолет. Стреляли из переносного ЗРК с расстояния 4 км. Попадания мы не видели, но взрыв услышали. А потом быстро бежали, оставив треногу от ЗРК. Вернулись в два раза быстрее", - сообщил Тарас.

Еще один боец - Владислав - рассказал, что участвовал в подрыве военных складов под Белгородом. Также его группе дали задачу "захватить или убить одного из сотрудников ФСБ".

"У нас был маршрут машины этого офицера, и мы решили устроить засаду", - сообщил Владислав.

Они были на позиции в течение нескольких часов, но машина так и не прибыла, и на рассвете от цели пришлось отказаться. Нужно было выбраться, но на пути назад они наткнулись на пограничников.

"Завязался бой были четыре на четыре. Мы убили трех русских и легко ранили одного. Захватили его и вывезли на территорию Украины", - сообщил Владислав.

В Россию проникают группами из 4-5 человек пастушьими тропами либо по наводкам контрабандистов.

Но не всегда все идет по плану. В конце декабря четверо бойцов были убиты в Брянской области РФ. Об этом случае "Страна" уже рассказывала.

Интересно, что все четверо, как выяснилось, состояли в движении Дмитрия Корчинского "Братство". И точно так же, по данным газеты, называется батальон, который забрасывает ДРГ в РФ.

09:28 В Харькове, куда утром был прилет, уже известно о трех пострадавших: 54-летняя женщина и двое мужчин 51 и 55 лет.

"Женщина госпитализирована с осколочными ранениями, мужчинам помощь оказали на месте", - сообщил губернатор Олег Синегубов.

09:25 Бахмут становится все более изолированным, сообщает британская разведка. По ее данным, в течение последней недели РФ добилась небольших успехов в своих попытках окружить город.

"M03 и H32 — две основные дороги в город для украинских защитников — теперь, вероятно, находятся под угрозой прямого огня после наступления россиян", - говорится в новой сводке разведки.

Ранее на этой неделе "вагнеровцы", скорее всего, захватили второстепенный маршрут, связывающий Бахмут с городом Северск.

Впрочем, для украинских сил остается несколько альтернативных маршрутов снабжения через всю страну, сообщает разведка.

09:12 Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что думает над предоставлением Украине системы ПРО "Железный купол", но не готов "давать окончательных обещаний". И рассматривает также альтернативные "Куполу" варианты.

"Мы рассмотрим то, что доступно, нашу политику и наши интересы в регионе. Вклад Израиля может быть в других областях", - заявил Нетаньяху в интервью телеканалу LCI во Франции.

Поэтому, добавил премьер, "мы изучаем этот вопрос в соответствии с нашими национальными интересами, у нас есть и другие соображения. В частности очень тесная оперативная близость между ВВС Израиля и ВВС России. Их самолеты действуют в сирийском воздушном пространстве, мы пока избегаем каких-либо конфронтации. Мы не хотим военной конфронтации с Россией. У нас есть соображения, которые нужно учитывать, которых нет у других стран".

Детальнее в позиции Израиля по Украине и вероятности отправки оружия в Киев мы разбирались здесь.

08:57 В Харькове одна из ракет попала в жилую застройку центра города.

"Сейчас известно о пожаре в одном из жилых домов и одном пострадавшем человеке", - сообщил мэр Игорь Терехов.

Напомним, сегодня утром по городу ударили две ракеты, предположительно, комплекса С-300.

08:51 Путин пообещал не убивать Зеленского на встрече с тогдашним премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, которая состоялась в первые дни войны.

Путин заверил Беннета: "Я не собираюсь убивать Зеленского", сообщают израильские СМИ.

Беннет ответил: "Я должен понять, что вы даете мне слово, что не убьете Зеленского", и Путин снова пообещал этого не делать.

После этого Беннет позвонил Зеленскому по пути в аэропорт из Кремля и сообщил, что ему не угрожает смерть.

"Вы уверены?" — спросил Зеленский.

"Сто процентов", — ответил Беннет. По его словам, через несколько часов Зеленский вернулся в свой кабинет из бункера, где прятался до этого, и снял видео, в котором заявил, что не боится.

Бывший премьер Израиля также объяснил, что поехал в Москву по просьбе Зеленского, чтобы договориться о прекращении войны.

Также все, что Беннет делал, "было согласовано с Соединенными Штатами, Германией и Францией".

08:41 По Киевскому району Харькова ударили две ракеты, сообщил мэр Игорь Терехов.

По его словам, спасательные службы разбирают завалы. Информации о жертвах пока нет.

08:39 МИД Китая осудил решение американцев сбить китайский воздушный шар, который сутки летал над территорией Штатов.

"Китайская сторона выражает своё сильное недовольство и протест против применения США силы для нападения на гражданский беспилотный аэростат.

Китай после проверки уже неоднократно уведомлял американскую сторону о том, что аэростат предназначен для гражданского использования и вошёл в США из-за форс-мажора, это была совершенно непредвиденная ситуация", — говорится в сообщении.

В Пентагоне, напомним, считают, что аэростат вел наблюдения за стратегическими объектами США.

08:31 Власти области подтвердили прилет в центр Харькова. Предположительно, ракета комплекса С-300.

08:30 Воздушная тревога в части областей Украины.

08:30 Взрывы в Харькове. Губернатор области Олег Синегубов подтвердил нанесение ракетных ударов.

08:27 С утра в Донецке из-под завалов дома, попавшего под обстрел вчера, достали тело женщины 1993 года рождения.

Таким образом, на данный момент погибших после удара по многоэтажке уже двое.

08:20 Нардеп Ярослав Железняк анонсировал ряд кадровых изменений во власти.

По его словам, о них рассказал вчера на Согласительном совете Рады спикер Руслан Стефанчук.

Финальный список должны утвердить на заседании фракции "слуг" сегодня вечером.

Министр обороны Алексей Резников может перейти на работу в министерство стратегических отраслей промышленности, чей нынешний руководитель Павел Рябикин потеряет эту должность.

Вместо Резникова на место главы МО обсуждается кандидатура главы военной разведки Кирилла Буданова.

Также, по данным Железняка, Игоря Клименко и Василия Малюка Рада может утвердить главами МВД и СБУ (сейчас они и.о.).

О том, что происходит вокруг министра обороны Резникова и будут ли его увольнять мы писали здесь.

08:10 На Западе есть консенсус о том, что натовское вооружение в Украине не будет атаковать территорию России.

Об этом в интервью Bild заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

На вопрос есть ли договоренность с Зеленским о том, что оружие Запада будет применяться только на территории Украины, и что Россия не будет атакована им на своей территории, Шольц ответил: "На этот счет существует консенсус".

Также, по его словам, война не даёт Украине"бонуса" при вступлении в Евросоюз. "Требования одинаковы для всех", - заявил канцлер.

"Каждый кандидат должен соответствовать необходимым критериям, чтобы стать членом ЕС — это вопросы верховенства закона, демократии, соблюдения прав человека и борьбы с коррупцией", - добавил Шольц.

08:05 Главное из утренней сводки Генштаба ВСУ.

1. Россия наступает уже на пяти направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском.

2. Отражены атаки противника в районах:

- Шипиловки и Кременной Луганской области.

- Верхнекаменского, Благодатного, Красной Горы, Парасковиевки, Бахмута, Ивановского и Клещеевки Донецкой области.