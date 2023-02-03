Израиль, который до сих пор отклонял просьбы Запада и Киева оказать военную помощь Украине, может пересмотреть свою позицию по поставкам оружия нашей стране.

Как сообщает местное издание Walla со ссылкой на высокопоставленные источники, премьер-министр Биньямин Нетаньяху (известный также как Биби), поручил своему правительству рассмотреть возможность поставки вооружений. .

Ранее Нетаньяху не исключил возможности военной помощи Украине, в том числе, поставок системы ПВО "Железный купол".

А уже на следующей неделе ожидается визит в Киев нового министра иностранных дел Израиля Эли Коэна. И это будет первый визит столь высокопоставленного представителя израильской власти в Украину после начала полномасштабного российского вторжения.

Узнавали, с чем связана перемена позиции Израиля по оружию для Украины и будет ли на самом деле это оружие поставлено.

Разворот Нетаньяху

Израиль и ранее отказывался поставлять Украине оружие, не желая создавать напряженность в отношениях с Россией.

"Я хочу четко заявить, что мы не продаём оружие Украине", - заявил в октябре тогдашний министр обороны Израиля Бени Ганц в эфире радиостанции Kol Chai.

Ранее бригадный генерал Яков Нагель заявил, что Израиль не станет поставлять Украине ПВО "Железный купол". Он объяснил это тем, что в Тель-Авиве опасаются, что Россия захватит и изучит данные системы противовоздушной обороны.

С аналогичным заявлением выступал Нетаньяху (тогда еще лидер оппозиции).

Нетаньяху тогда заявил, что любое израильское оружие, переданное Украине, может попасть в руки Ирана.

"В вопросе об оружии всегда есть вероятность, и это случалось снова и снова, что оружие, которое мы поставили, окажется в руках Ирана и будет использовано против нас. На Голанских высотах, где мы пытаемся помешать Ирану создать второй ливанский фронт, мы сталкиваемся с оружием израильского производства", - сказал Нетаньяху.

Одной из причин отказа Израиля от поставок оружия Украине, как поясняет Jerusalem Post, являлось нежелание сорвать соглашение с Россией о предотвращении конфликтов в Сирии.

За такую позицию Украина и лично Зеленский жестко критиковали Израиль.

Еще прошлой весной Зеленский, выступая перед Кнессетом, обвинил Израиль в равнодушии и потребовал поставить вооружение и Железный Купол, а также ввести санкции в отношении России.

Позже президент Украины продолжил критику.

"Я не понимаю, что стало с Израилем, я шокирован. Я не понимаю, почему бы им не дать нам противовоздушную оборону. Израиль не поставил нам ничего, ноль", - сказал Зеленский в интервью французскому телеканалу TV5Monde.

Кроме того, Киев обвинил Израиль в недружественных шагах, когда украинцам отменили безвиз, чтобы не пускать беженцев

Когда в конце прошлого года Нетаньяху вновь стал премьер-министром от него ожидали сохранение прежней позиции. Особенно, учитывая его давние тесные связи с Россией и лично с Путиным.

И до недавних пор все указывало, что Израиль продолжит говорить "нет" на любые просьбы о поставках оружия.

Эли Коэн заявил, что израильская власть намерена меньше говорить публично об "украинско-российском вопросе", и первому позвонил главе МИД России Сергею Лаврову, а не украинскому коллеге.

А итоги разговор Нетаньяху с Зеленским западная пресса посчитала не очень успешными.

Диалог Лаврова и Коэна тогда не понравился США, ближайшему союзнику Израиля. Критика со стороны Вашингтона, как пишет издание Ynet, "стала болезненным ударом" для Коэна.

А вскоре появилась информация, что Коэн едет в Киев.

Но еще раньше - в самом конце января, в Израиль с визитом прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен.

Именно после встречи с ним Нетаньяху и сделал впервые заявление о том, что Израиль может рассмотреть возможность поставок оружия Украине.

Премьер сказал, что возможны поставки "Железного купола", хотя ранее Израиль неоднократно утверждал, что у него нет "лишних" батарей ПРО, а одна-две установки никак не решат проблем с российскими ракетами в такой большой стране, как Украина.

Почему поменялась позиция

Наш источник в политических кругах Израиля говорит, что кочевым фактором стало резко усилившееся давление США, а также рост напряженности вокруг Ирана, отношение к которому ужесточается как у израильтян, так и американцев.

"Израильские власти и, тем более, Биби, изначально не хотели поставлять оружие Украине. Но сейчас давление американцев стало слишком сильным - видимо, вопрос поставок оружия Украине становится все более критичным. А Израиль не та страна, которая может себе позволить долго говорить "нет" на просьбы американцев, если они выдвигаются в категорической форме. В конце концов ВПК Израиля очень сильно зависит от взаимодействия с США. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов и фактор Ирана, вокруг которого резко обостряется ситуация. Вашингтон уже не говорит о возможности возвращения к ядерной сделки и занимает по отношению к Тегерану все более жесткую позицию. Естественно, такую позицию полностью одобряет и поддерживает Израиль, который давно говорит об опасности создания Ираном ядерной бомбы. И это тоже один из факторов, который побудил Нетаньяху изменить позицию по поставкам оружия Украине. Но при этом, не исключено, что израильские власти под разными предлогами будут тянуть с поставками оружия, чтобы не рвать окончательно отношения с Россией. В том числе, чтоб не усиливать ее военно-техническое взаимодействие с Ираном, что для Израиля опасно", - считает источник.

"У смены позиции Израиля есть два автора: Беньямин Нетаньяху и госсекретарь США Энтони Блинкен. Не случайно новые инициативы израильского руководства совпали с визитом Блинкена в Иерусалим и с рядом атак на иранские объекты, следы к которым ведут к израильским спецслужбам. Похоже, что глобальное противостояние Запада и Востока, начавшееся примерно год назад и в наиболее острой фазе проявившееся в войне в Украине, постепенно перебросилось на Ближний Восток и Центральную Азию. Израиль вошел в западную коалицию и теперь будет действовать по правилам Запада. Первые шаги - удары по Ирану и согласие на предоставление оружия Украине. Далее многое будет зависеть от ситуации на Ближнем Востоке, в том числе от результатов выборов в Турции", - сказал "Стране" политолог Константин Бондаренко.

В то же время есть и другая сторона иранского фактора, которая может сдерживать Израиль от открытых поставок Украине.

"У Израиля нет интереса вступать в конфликт с Россией, которая, в отличие от стран НАТО, присутствует на израильской границе, в Сирии. И это означает, что Израиль скорее всего все же будет максимально тянуть с поставками вооружения Украине. Израиль и Россия договорились не поставлять оружие своим врагам. В частности, Москва пообещала не поставлять передовые вооружения главному израильскому противнику - Ирану", - сказал "Стране" эксперт израильского института нацбезопасности Цви Маген.

Эксперты в информации о возможных поставках оружия в Украину видят также намек Израиля России.

"Израиль таким образом намекает России, что будет негативно реагировать на поставки военных технологий Ирану. Если это будет происходить, то Израиль безусловно будет поставлять технологии и вооружение Украине. Потому что очевидно, что Россия в обмен на дроны может поставлять Иран современные системы ПВО, авиацию, возможно, ядерные технологии. А Иран является главным врагом Израиля на Ближнем Востоке. Израиль сейчас прорисовывает красные линии для России, если Москва будет их переступать, усиливая Иран, то, соответственно, Израиль начнет прямые поставки Украине систем ПВО, беспилотников. В то же время Израиль демонстрирует, что он не спешит, не будет делать первым шаги эскалации и готов выступить посредником в урегулировании между Украиной и Россией", - сказал "Стране" политолог Руслан Бортник.