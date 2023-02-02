Израиль, который вчера не исключил возможности поставок Украине ПВО "Железный купол", может пересмотреть свою позицию по поставкам оружия нашей стране.

Об этом сообщает местное издание Walla со ссылкой на высокопоставленные источники.

До сих пор Израиль отклонял просьбы Запада и Киева оказать военную помощь Украине, однако издание пишет, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил своему правительству пересмотреть эту позицию.

Хотя израильские чиновники и выразили сомнение, что стоит ожидать существенных изменений.

Ранее посол заявил, что Израиль поддерживает Украину гораздо масштабнее, чем об этом говорится публично.

Также сообщалось, что Израиль передаст Украине технологии умного оповещения о ракетах и дронах.

Война в Украине продолжается уже 344-й день. Мы следим за новостями 2 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 343-го дня войны. Россияне продолжали наступление на Лиманском и Бахмутском направлениях. В ВСУ заявили, что на южном направлении происходит "имитация активности противника" с попытками заброски ДРГ Россией на правый берег Днепра. СМИ сообщили, что США решили предоставить Украине управляемые бомбы GLSDB с дальностью действия в 160 километров.

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