В четверг, 2 февраля, в Украине идет уже 344-й день войны с РФ.

О том, что происходило вчера, мы подробно рассказывали в итогах за 1 февраля.

Ниже - хроника сегодняшних новостей. Материал обновляется.

2 февраля

10:47 Мэр Краматорска Александр Гончаренко у себя на странице в Facebook сообщил, что под завалами дома, куда ударила российская ракета, ищут женщину.

"Трое погибших, восемь раненых (двое в тяжёлом состоянии). 13 обратились за медицинской помощью — не тяжёлые. Ищем еще женщину. Буду информировать про изменения", — сообщил Гончаренко.

10:40 Темой послания Путина Федеральному собранию станет война в Украине, выступить он может в канун годовщины вторжения, пишет "Медуза" со ссылкой на источники.

В частности, ожидается, что также Путин заявит о "сплоченности" россиян и их "безоговорочной поддержке" войны.

Предполагается, что президент РФ уже традиционно расскажет о "многополярном мире" и антиколониальной политике" России. об "успешных примерах импортозамещения" и "успехах в борьбе с санкциями".

Ожидается, что Путин будет довольно подробно рассказывать о планируемых "мерах социальной поддержки россиян" и подчеркнет, что, несмотря на войну, "обычные граждане не должны беспокоиться: современное оружие должно защитить их".

Послание может быть скорректировано в зависимости от развития ситуации, которую в РФ на фоне захвата Соледара считают для себя "стабильной", а фон для выступления считают благоприятным.

Если к моменту выступления Путина Украина пойдет в наступление, послание скорректируют, а риторика Путина будет более "агрессивной".

"Все зависит от момента", - сообщили источники "Медузы".

10:32 В Донецкой ОВА публикуют фото последствий удара по области.

Кроме Краматорска, где погибли как минимум трое людей, из-за ракетных ударов пострадали Дружковка и Славянск. Там повреждены складские помещения.

Также под обстрелами Богоявленка, Угледар, Новоукраинка, Пречистивка.

Всего за сутки в области погибли трое, ранены 22 мирных жителя.

10:20 РФ готовится к новому ракетному удару по Украине, сообщают в Оперативном командовании "Юг".

На это указывают действия противника в Черном море - корабельная группировка РФ продолжает маневры и переформатирование.

"Мы наблюдаем, что уменьшилось общее количество корабельной группировки. На данный момент — это 10 единиц, среди которых остался лишь один надводный ракетоноситель, остальные же зашли в пункты базирования, что может свидетельствовать, скорее, об определенной подготовке", - сообщила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, именно такой последовательности действий придерживается противник при подготовке новой ракетной атаки.

"Они определенное время играют мышцами в море, демонстрируют свое присутствие и контроль ситуации, а затем заходят в пункты базирования, как правило, готовясь к маневрам по массированному ракетному удару", - заявила Гуменюк в эфире телемарафона.

10:12 Российское гражданство с 2019 года получили более 1,4 млн украинцев, заявил замминистра МВД России Александр Горовой, передает ТАСС.

Он напомнил, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину пункты приема и выдачи документов по вопросам гражданства открылись в "ЛДНР" и на захваченных территориях Запорожской, Харьковской и Херсонской областей.

Он заявил, что для украинцев "создан беспрецедентно комфортный миграционный режим в РФ", в частности, заявление о временном убежище рассматривается в трехдневный срок.

Напомним, с 24 апреля 2019 года в РФ действует упрощенная процедура получения гражданства для жителей "ЛДНР", а с 11 июля прошлого года - для всех жителей Украины.

09:54 Маловероятно, что США отправят Украине свои собственные истребители, "пользующиеся большим спросом для выполнения миссий национальной безопасности по всему миру".

Тем не менее, официальные лица могут рассмотреть возможность предоставления другим странам своих собственных F-16, пишет американская газета Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника Минобороны США.

На данный момент Нидерланды готовы передать свои истребители в случае согласия США.

Также без согласования с США свои F-16 (их обновляют самолетами Rafale местного производства) может передать Франция.

В Пентагоне заявили, что следует "расставлять приоритеты" в вопросе поставок, заявляя, что сейчас важнее обеспечить Украину средствами ПВО.

"Есть и другие страны, которые говорят об этом. Так что, когда они выдвинут предложения о том, как это сделать, я думаю, у нас будут эти разговоры. Я не думаю, что мы возражаем против вопроса о самолетах четвертого поколения, я просто думаю, что мы должны убедиться, что мы продолжаем расставлять приоритеты", - заявил собеседник американской газеты.

09:37 РФ готовится к наступлению на Луганщине в феврале-марте, заявил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в эфире телемарафона.

"Уже мы наблюдаем, что начинается некоторое увеличение, не наступление, но анализ. Они пытаются найти слабые места в нашей обороне, увеличилось количество атак на Сватовско-Кременском направлении. Ждем, в феврале закончится подготовка оккупантов, как раз 2-3 недели на окончание обучение и пару недель - логистично чтобы их перебросили на Луганщину", - заявил он.

Ситуацию в области он назвал "тяжелой, но контролируемой, не критической".

09:33 При текущем развитии войны Запад будет поддерживать Украину в войне с Россией до конца года, заявил бывший министр обороны США Роберт Гейтс.

По его словам, "вопрос о том, когда может быть возможность для переговоров, в первую очередь будет полностью зависеть от развития событий на поле боя" и "от того, как долго будет продолжаться этот конфликт"

Он допустил, что в случае, если война будет утомительной и ни одна из сторон не получит значительного преимущества, то на фоне "голосов с периферии "через год или около того может сложиться ситуация, когда давление со стороны европейцев, в частности, на украинцев, с целью заставить их вести переговоры, станет намного сильнее, чем сегодня".

Но в конечном счете, вопрос переговоров, по словам Гейтса, будет зависеть от развития событий на поле боя и продолжительности конфликта.

09:31 В Киев прибыла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото с вокзала она опубликовала в Твиттере. На снимке ее приветствует женщина в пальто такого же цвета.

Также в Киев прибыли еврокомиссары, в частности - верховный представитель ЕС Жозеп Боррель.

Завтра, 3 февраля, в украинской столице открывается саммит Украина - ЕС. Там будут обсуждать выполнение Киевом условий для членства в Евросоюзе.

09:00 Война в Украине, а также антироссийские санкции приведут к подрыву роли РФ как надежного экспортера оружия, прогнозирует разведка Британии.

"Еще до вторжения доля России на международном рынке вооружений сокращалась. Теперь, столкнувшись с противоречивыми требованиями, Россия почти наверняка отдаст приоритет развертыванию новых вооружений собственными силами в Украине, а не поставкам партнерам по экспорту", - сообщает британская разведка в новой сводке.

В Лондоне полагают, что дефицит комплектующих, вероятно, сказывается на производстве техники на экспорт, такой как бронетехника, ударные вертолеты и системы ПВО.

Также разведка Британии прогнозирует, что способность России оказывать услуги поддержки существующих экспортных контрактов, такие как поставка запасных частей и техническое обслуживание, вероятно, будет серьезно подорвана, по крайней мере, в течение следующих трех-пяти лет.

08:44 Иран официально обвинил Израиль в атаке дронов на военный объект провинции Исфахан.

Об этом заявил полпред Тегерана в ООН. В письме к генсеку организации Антониу Гутерришу он пишет, что в нападении виновен "сионистский режим".

Также подчеркивается, что Иран имеет право "реагировать на любые угрозы, в любом месте и в любое время", пишет агентство ISNA.

О том, что за атакой стоит Израиль, писали ранее американские СМИ. Сам Тель-Авив этого не подтверждал.

08:39 Утренние фото из Краматорска, где продолжают разбирать завалы дома, попавшего вчера под обстрел.

ГосЧС сообщает, что разрушены все четыре этажа в пределах одного подъезда.

Напомним, погибло три человека, восемь - в больнице.

08:30 Украинские силы вряд ли смогут отвоевать Крым в ближайшем будущем, заявили четыре высокопоставленных чиновника Пентагона, выступая в Конгрессе США. Они сделали закрытый доклад перед комитетом по обороне, пишет газета Politico.

"Пентагон не верит, что Украина имеет или скоро будет иметь возможность вытеснить российские войска с полуострова", - говорится в оценках источников издания.

Еще один собеседник, знакомый с докладом, сообщил, что "победа Украины в наступлении с целью вернуть себе незаконно аннексированную территорию не гарантирована".

Среди докладчиков были Лаура Купер, заместитель помощника министра обороны по России, Украине и Евразии, и генерал-лейтенант Дуглас Симс, начальник оперативного отдела Объединенного штаба.

Ранее подобные сомнения публично высказывал глава Комитета начальников штабов Марк Милли. По данным Politico, после этих слов "администрация Зеленского была в ярости, поскольку весной Украина готовится к крупному наступлению".

08:21 Отправка боевых истребителей в Украину не стоит на повестке дня в Европе. Об этом заявил верховный представитель ЕС Жозеп Боррель, пишет газета El Pais.

По его словам, этот вопрос порождает разногласия среди двадцати семи государств Европы и являются "весьма спорным".

Боррель считает, что страны Евросоюза должны сосредоточиться на том, чтобы "сдержать свое слово и отправить танки, обещанные Украине".

Также он не исключил новую атаку России со стороны Беларуси, хотя и считает такой вариант развития ситуации маловероятным. "Я не думаю, что это произойдет, но наверняка знать невозможно", — сказал он.

Боррель полагает, что если Москва начнет новое наступление, то это произойдет до того, как западные танки попадут в руки украинской армии.

08:13 В американском "Институте изучения войны" считают, что Россия готовит рейды через украинскую границу на севере.

Такой вывод военные эксперты делают из вчерашних слов Путина о необходимости "ликвидировать саму возможность обстрелов" российской территории.

В "Институте" полагают, что таким образом создаются условия для "эскалации трансграничных рейдов, чтобы отвлечь и рассредоточить украинские силы от критических направлений наступления, зажав их в северо-восточных приграничных районах".

Угроза таких рейдов существует из Белгородской, Брянской и Курской областей, считают эксперты.

Также российский президент "продвигает информационную операцию, направленную на то, чтобы представить войну в Украине как экзистенциальную угрозу для российских граждан, чтобы заручиться внутренней поддержкой затяжной войны".

08:00 Россия мобилизовала полмиллиона солдат и готовится пойти в наступление с двух вероятных направлений. Об этом в эфире французского телеканала BFMTV заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, россияне "могут предпринять попытку наступления по двум направлениям: это может быть Донбасс, а может быть и юг". "Мы думаем, с учетом их склонности к символам, что они попытаются что-то попробовать в районе 24 февраля", - сказал Резников.

Он назвав цифру в "500 000 русских солдат", мобилизованных Кремлем. "Официально заявлено 300 тысяч, но когда мы видим войска на границах, по нашим оценкам, это гораздо больше", - добавил министр. По его словам, Украина далека от недооценки России.

Напомним, по последним оценкам главы военной разведки Буданова, в Украине сейчас воюют примерно 326 тысяч россиян.

07:50 Число погибших под завалами дома в Краматорске увеличилось до трех. Еще восемь человек пострадали, сообщил губернатор Донецкой области Павел Кириленко.

Под завалами может находиться еще два человека.

Напомним, по дому вчера ударила российская ракета. Предварительно - из комплекса "Искандер".

07:15 Сводка украинского Генштаба на утро 2 февраля. Главное:

1. Противник нанес шесть ракетных ударов, четыре из которых - по инфраструктуре городов Славянск, Краматорск и Дружковка Донецкой области.

2. Враг ведет разведку, в отдельных направлениях готовится к наступлению. Несмотря на большие потери, продолжает попытки наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

3. Отражены атаки противника в районах населенных пунктов Новоселовское, Площанка, Невское, Краснопоповка, Диброва, Кузьмино и Белогоровка Луганской области. А также Спорное, Белогоровка, Васюковка, Благодатное, Красная Гора, Бахмут и Клещеевка Донецкой области.