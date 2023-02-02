В Украине изменились правила по субсидиям. С 1 февраля безналичное перечисления бюджетных средств напрямую поставщикам коммунальных услуг остановлено. Теперь деньги станут перечислять напрямую людям на банковские счета, а уже они должны будут сами платить за коммуналку.

Фактически часть украинцев делали так и раньше - в рамках монетизации субсидий деньги зачислялись на банковские карты, их можно было снять и погасить платежки.

Но значительная часть граждан использовали старую схему безналичных субсидий. В основном, это пенсионеры, многие из которых вообще не имели банковских счетов, а пенсию получают через "Укрпочту". Также по безналу получали субсидии многие малоимущие семьи, люди с инвалидностью и др.

"Сейчас идет последний этап монетизации - все будут получать деньги и сами платить ими за коммуналку", — говорит руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадия Рябцев. Впрочем, для пенсионеров, получающих пенсии на почте, сделали исключение - они смогут получать субсидии вместе с пенсиями через "Укрпочту".

Нюанс в том, что "живые" деньги — это всегда соблазн: отнести их за коммуналку или потратить на текущие нужды, скажем, на продукты или лекарства. Учитывая, что доходы многих украинцев в войну сократились, выбор может быть явно не в пользу коммуналки. А это значит - рост общих долгов по ЖКХ и уменьшение армии получателей субсидий.

"Не платить по коммуналке можно, но недолго. При переоформлении субсидии (а это нужно делать каждые полгода) собирают данные о долгах претендента на бюджетную помощь. И, если они превышают 620 гривен по всем поставщикам услуг, субсидию не дадут. Если только человек вовремя на заключит договора о реструктуризации долгов", — пояснил нам руководитель КП "Тепловик" Александр Душенко.

"Кроме того, получатели субсидий теперь сами будут оплачивать комиссионные банков за каждую платежку, если только заранее не побеспокоятся об автоматическом списании средств через финучреждение, не будут платить сами через электронный кабинет (что для многих пенсионеров сложно - Ред) или не выберут "Ощадбанк", который не берет комиссии)", — говорит эксперт рынка ЖКХ Олег Попенко.

Разбирались, что значат нововведения по субсидиям.

Только "живыми" деньгами

С 1 февраля полностью остановлена старая, "немонетизированная" схема по субсидиям.

Напомним - реформа по монетизации компенсаций по коммуналке шла постепенно.

Часть людей получали деньги на свои банковские счета, могли их снять и самостоятельно оплатить коммунальные счета. Часть — по-прежнему получали безналичные субсидии, то есть, деньги напрямую перечислялись поставщикам коммунальных услуг, а субсидианту на руки ничего не давали, но и платить ему ничего не требовалось.

Теперь, как сообщают в Пенсионном фонде (к нему перешли полномочия соцслужб по оформлению и выдаче субсидий) безналичных субсидий уже нет.

Все - "живыми" деньгами. Средства будут зачисляться на банковский счет получателя субсидий. Если счета в банке у человека нет, его нужно открыть. В случае, если субсидиант сам этого не сделал, деньги поступят в государственный "Ощадбанк". Чтобы их получить, нужно обратиться в отделение этого банка и открыть там личный счет.

Для пенсионеров, которые получают пенсии через "Укрпочту". оставили исключение. ОНи смогут получать субсидии вместе с пенсиями через почтовые отделения. Но для этого нужно обратиться в отделение "Укрпочты" и оформить такую услугу. Доставки субсидий на дом (скажем, для инвалидов) уже не будет. Но если речь идет о человеке пенсионного возраста - тоже могут сделать исключение.

Полученные "живыми" деньгами субсидии нужно будет самостоятельно распределять по поставщикам коммунальных услуг - рассчитываться по платежкам в обчном режиме, как это делают те, кто платит за свои и не получает компенсаций из бюджета.

Вот как описывает нововведения Пенсионный фонд:

ПФ перечистит средства на счета для выплат тем получателям субсидии, которые до декабря 2022 года уже получали соотвествующие льготы в наличной форме, а также тем, кто обратился за предоставлением такой выплаты. Пенсионерам, которые до декабря 2022 года получали льготы в денежной безналичной форме выплаты проведут путем перечисления средств на их пенсионные счета в тех банках, где они получают пенсию. Или это возможно через отделения АО "Укрпочта", если пенсионер так получает выплаты.

Если украинцы получали льготы в денежной безналичной форме, но не являются пенсионерами, то средства будут перечислены на их текущие счета. Их ПФУ открывает в АО "Ощадбанк". Органы Пенсионного фонда должны уведомить льготника об открытии такого счета. Для получения средств с такого счета нужно лично прийти в "Ощадбанк", чтобы заключить договор по банковскому обслуживанию.

Если получатель хочет, чтобы средства поступали на счет в другом банке или через отделение "Укрпочты", ему нужно обратиться в территориальное отделение ПФУ с соответствующим заявлением. Это можно сделать лично, по почте, через личный кабинет на вэб-портале электронных услуг Пенсионного фонда, - говорится в сообщении пресс-службы ПФ.

"Все бюджетные выплаты выгрузят на банковскую карту"

В принципе нововведение по субсидии сложно назвать революционным. По большом счету, это последний этап монетизации, которая стартовала в Украине еще несколько лет назад и предусматривала постепенный переход на оплату бюджетных компенсаций исключительно в денежной форме.

"В меморандуме с МВФ Украина подписалась на новую социальную политику. А в бюджете на этот год такой строки как субсидия вообще нет - компенсации по ЖКХ идут в общем пакете поддержки малоимущих граждан. Там предусмотрены выплаты также для инвалидов, малообеспеченным семьям, переселенцам. И в том числе, компенсации по ЖКХ. Претенденту на государственную помощь не будут зачислять все причитающиеся выплаты разным способом - что-то на банковский счет, что-то по безналу за коммуналку. Все "сгрузят" на карту, а дальше человек может распоряжаться этой суммой по своему усмотрению", — отмечает глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Пенсионному фонду с недавних пор добавили работы — помимо пенсий, "нагрузили" еще и субсидиями, больничными и другими соцвыплатами, Поэтому обеспечивать еще и безналичное распределение субсидий по поставщикам коммунальных услуг ему не так просто. Что стало еще одним аргументов в пользу ускорения монетизации.

Что изменится для людей?

"Резкие изменения будут для тех, за кого государство ранее автоматически перечисляло оплату по коммуналке напрямую поставщикам услуг. Теперь человек должен будет платить самостоятельно. Но, конечно же, можно настроить автоматическое зачисление денег ежемесячно через банк, скажем, настроив специальную опцию в мобильном приложении. Если этого не сделать, а платить через кассу по платежкам, то добавиться комиссия", — говорит Олег Попенко.

Банковские комиссии за платежки, на первый взгляд, небольшие — 15-35 гривен. Но это за каждую платежку, а учитывая, что их сейчас приходит целая пачка (отдельно за услугу, доставку услуги, абонентское обслуживание и т.д), то в итоге может набежать до 200 гривен "лишних" платежей.

Могут возникнуть неудобства, скажем, для пенсионеров или инвалидов, которым теперь самим нужно платить по счетам - придется либо научиться делать это через банковские приложения, либо выстаивать длинные очереди под "Ощадбанком" (чтобы не платить комиссии), либо платить комиссию в кассах других банков (в некоторых есть льготы. К примеру, с пенсионеров при оплате через кассу до 5 тысяч гривен дополнительной комисси не берут).

"Заплатить за свет или купить еды"

Есть еще один нюанс. Субсидии "живыми" деньгами - это соблазн пустить эти деньги не на коммуналку, а на другие нужды. Скажем, еду или лекарства.

Что многие и будут делать, учитывая резкое снижение доходов и рост цен.

Это в свою очередь может резко ускорить накопление долгов по ЖКХ.

"Конечно долги будут расти. Особенно с учетом нынешних реалий. Если у вас постоянно нет электроэнергии, вы что, возымеете последние деньги и пойдете платить за свет", — говорит Пендзин.

По словам главы КП "Тепловик" Александра Душенко, человек может действительно получать субсидию и при этом не платить по коммуналке. Но есть риск "Слететь" с субсидии.

"Субсидию пересматривают дважды в год. Если при этом накоплены долги по всем поставщикам на сумму больше 620 гривен, то в бюджетной компенсации человеку откажут. Если только он заранее не заключит с поставщиками договора о реструктуризации долгов и не предоставит их в Пенсионный фонд", — пояснил Душенко.

"Долги по ЖКХ и так просто колоссальные. Не платит не только население, нет также компенсации от государства по разнице в тарифах. В бюджете на этот год средства на эти цели вообще не заложены. Изменения могут внести только по истечению первого квартала, и то, если найдут источники для этих расходов. Счет идет на миллиарды гривен. Нам, к примеру, должны 36 млн. При этом мы не можем заплатить за газ - долг 30 млн. В свою очередь "Нафтогаз Трейдинг" забирает с наших счетов все деньги, оставляет только на зарплаты и налоги. Получается замкнутый круг", — говорит Душенко.

Если пойдет рост долгов еще и со стороны населения, ситуация для коммунальщиков еще больше ухудшиться. Ведь фактически взыскать деньги с должников они не могут. "Мы подаем в суды, получаем положительные решения, Но до окончания войны исполнительная служба не проводит никакой работы по взысканию. Остается только продолжать подсчет долгов в надежде получить плату по ним позже", — отметил Душенко.