В феврале 2023 года украинцев - как проживающих в стране, так и эвакуировавшихся за границу - ожидают изменения.

Власти вводят новые правила начисления и оплаты субсидии, а также выплаты для переселенцев. За границей, в Польше и Нидерландах, для украинских беженцев сокращают выплаты. На всю Украину распространяется программа замены старых ламп накаливания на LED.

Подробно об этих и других новшествах, а также прогноз погоды на последний зимний месяц - в материале "Страны".

Новые правила начисления субсидии с февраля 2023 года

С 1 февраля 2023 года украинцам, которые получают субсидии на оплату услуг ЖКХ, нужно будет самим снимать деньги и перечислять их коммунальным предприятиям.

"Если у человека есть счет в банке, деньги будут начисляться туда. Если у гражданина нет счетов в банке или же он не предоставил информацию о том, куда государство может перечислять выплаты, деньги будут поступать в "Ощадбанк", – рассказала замруководителя Пенсионного фонда в Житомирской области Светлана Антонюк.

Для того, чтобы забрать деньги в "Ощадбанке", нужно будет прийти в отделение и открыть счет. Затем человек должен сам снять деньги и заплатить за жилищно-коммунальные услуги предприятиям и организациям.

Доставка этих денег домой отменяется для всех, кроме пенсионеров.

Выплаты субсидий пенсионерам будут и дальше происходить в отделениях "Укрпочты". Их будут начислять вместе с пенсиями.

Выплаты переселенцам с 1 февраля 2023

С 1 февраля 2023 года уточняются категории переселенцев, которые имеют право получения помощи на проживание. Речь идет о таких ВПЛ:

которые переместились с временно оккупированных территорий,

с территорий, где ведутся боевые действия,

которые имеют разрушенное или непригодное для проживания жилье в результате повреждения и подали заявку на возмещение потерь до 20 мая 2022 года через портал "Дия",

имеют документальное подтверждение факта повреждения или уничтожения недвижимости в результате боевых действий и военной российской агрессии,

были ВПЛ до 24 февраля 2022 года,

по состоянию на 24 февраля получали ежемесячную адресную помощь ВПЛ для покрытия расходов на проживание,

после 24 февраля 2022 года повторно переместились с ВОТ или территорий, на которых ведутся боевые действия.

Таким образом выплат в теории могут лишиться те украинцы, которые переехали на западную Украину из районов, где ранее велись боевые действия (Киев, Сумы, Чернигов и т.д.) и у кого жилье осталось нетронутым.

Также неизвестно, будет ли причислен к территории, где ведутся боевые действия, Николаев или Харьков, которые подвергаются сильным обстрелам.

Отмечается также, что с февраля 2023 года помощь будет предоставляться по прошествии одного месяца (то есть с 1 апреля - за февраль).

Уменьшение пособия для украинцев в Польше с 1 февраля 2023

С 1 февраля 2023 года украинцы, которые будут находиться в Польше более 120 дней (4 месяца), должны покрывать 50% стоимости проживания за свой счет, но не более 40 злотых (333 гривен) на человека в сутки.

От оплаты освободят такие категории:

пенсионеров,

людей с инвалидностью,

беременных женщин,

у кого ребенок до года,

у кого на попечении трое и больше детей.

Местные власти, в свою очередь, будут компенсировать не более 40 злотых (333 гривен) на человека в сутки.

В случае, если украинский беженец будет выезжать из Польши на несколько дней, социальную помощь приостановят. Если же срок пребывания за пределами республики составит более 30 дней, гражданин вовсе лишится материальной поддержки.

Дифференциация выплат для беженцев в Нидерландах

С 1 февраля 2023 года изменится прожиточный минимум для беженцев из Украины.

До этого времени он составлял 205 евро на человека. Теперь сумма будет зависеть от состава семьи, а именно:

из одного или двух человек, украинец будет получать 215 евро на взрослого и 178 евро на несовершеннолетнего в месяц.

из трех человек - по 171 на взрослого и 142 евро на несовершеннолетнего в месяц.

из четырех и более человек - по 150 евро на взрослого и 124 евро на несовершеннолетнего в месяц.

Сокращается и пособие для тех беженцев, которые проживают в принимающих семьях.

В настоящее время дополнительное пособие составляет 215 евро на взрослого и 55 евро на несовершеннолетнего. С 1 февраля 2023 года будет составлять 93 евро в месяц и для взрослых, и для детей.

Выплаты от государства будут начисляться до момента, пока украинцев не работает. С 1 февраля 2023 года пособие на проживание для всей семьи прекращается, если кто-то в возрасте 18 лет и старше начинает работать.

Бесплатное получение LED-ламп

С конца января украинцы могут бесплатно обменять 5 старых ламп накаливания на столько же LED-ламп.

Сейчас услуга доступна в областных центрах, кроме временно оккупированных, а также в Кривом Роге, Краматорске и Покровске.

В течение февраля программа заработает также в райцентрах, а до конца месяца - в селах.

Два способа, как обменять лампы: через приложение "Дия" и на "Укрпочте". При этом можно оформить предзаказ.

Если предварительно сделать заказ через "Дию", то лампы гарантированно будут ожидать человека в отделениях "Укрпочты" в течение пять рабочих дней после получения подтверждения. Если за это время украинец не обменяет лампы, заявление аннулируются.

"7-10% - именно на столько снизится потребление электроэнергии в моменты пиковой нагрузки на украинскую энергосистему. Произойдет это при условии массовой замены старых ламп на энергосберегающие", - объяснили цель программы в Минэкономики.

В обмене ламп накаливания на LED-лампы может принять участие каждый совершеннолетний гражданин Украины.

Новые счета для уплаты ЕСВ в Киеве с 1 февраля 2023

С 1 февраля 2023 года уплата единого взноса должна осуществляться на счета 3556, которые открыты на имя Главного управления ГНС в Киеве по 201-204 символам отчетности.

Такие изменения ввели в налоговой с целью предупреждения ошибочной уплаты ЕСВ.

Реквизиты счетов на общеобязательное государственное социальное страхование дополнительно будут размещены на сайте главного управления ГНС в Киеве в разделе "Счета для уплаты платежей".

Прогноз погоды на февраль 2023

По прогнозу Укргидрометцентра, февраль 2023 года в Украине будет теплым, как и в предыдущие два зимних месяца.

Синоптики сообщают, что средняя месячная температура в последний зимний месяц будет составлять от 3° мороза до +2°, что на 1,5-2° выше нормы.

Месячное количество осадков ожидается 29-83 мм, что в пределах нормы.

В Укргидрометцентре также напомнили климатическую характеристику февраля. Средняя месячная температура воздуха составляет 0-6° мороза, на юге и Закарпатье местами 1-4° тепла.