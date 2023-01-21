В Германии из-за растущего дефицита кадров заманивают иностранных работников, а для украинцев могут открыться новые перспективы.

"Чтобы оставаться ведущей экономикой Европы Германии нужны работники. Те, кто готов "закатать рукава" - мы вас ждем у себя, это наше послание", - с таким призывом выступил немецкий канцлер Олаф Шольц на форуме в Давосе.

Но есть нюанс. Прежде всего немцы ждут рабочих, а вот устроиться профессионалам вроде врачей, инженеров и учителей, даже со знанием немецкого, по-прежнему сложно. Это касается и украинских беженцев, которым несмотря на полученный вместе со статусом временной защиты доступ на рынок труда Германии, непросто найти квалифицированную работу.

Разбирались, каких работников ждут в Германии, сколько платят и какие перспективы на трудоустройство у украинцев.

Не хватает ремесленников

О кадровом голоде и послаблениях в трудоустройстве иностранцев в Германии говорят уже не первый год. Spiegel со ссылкой на данные опроса Центральной ассоциации немецких ремесленников сообщил, что особо не хватает рабочих рук на местных ремесленных предприятиях.

Многие компании отчаянно разыскивают стажеров для работы, однако в ФРГ сейчас "вопиющая нехватка кандидатов", из-за чего поиск стажеров осложняется. Это связано с ухудшением демографии в стране и тенденцией на высшее образование.

По словам президента Ассоциации ремесленных предприятий Йорга Диттриха, немецкие компании все еще нацелены на привлечение молодежи к работе на позициях стажеров.

"Но соискателей на открытые ученические должности не хватает", – утверждает Диттрих. Кроме того, отмечается, что спрос со стороны молодых немцев на такие специальности продолжает снижаться.

По оценке федерального агентства по труду, в стране не хватает больше миллиона работников по десяткам профессий. Как сообщает Deutsche Welle, в дефиците - строители, сиделки, сантехники, водители грузовиков. То есть те рабочие места, на которые чаще всего устраиваются украинцы.

Средняя зарплата за такую работу в Германии выше, чем в других странах Европы. Мигрантам там платят в переводе на гривны в районе 60-70 тысяч грн, поэтому многие наши соотечественники и до войны стремились именно в ФРГ.

Убирают и моют посуду

За почти год Германия приняла больше миллиона украинских беженцев. Подавляющее большинство, по данным Федерального ведомства по делам миграции и беженцев, - женщины (80%), почти половина из которых (48%) имеет малолетних детей.

Поти каждый пятый уже нашли себе работу в Германии, и с каждым месяцем их становится все больше. Эта доля значительно выше, чем в среде беженцев из других стран.

При этом, по данным соцопросов, хорошо немецкий язык знают только 4% опрошенных, 80% - плохо или совсем никак. Но половина всех беженцев исправно посещает языковые курсы.

Примерно 60% из них живут на государственное пособие, и социальное ведомство оплачивает их жилье.

34% украинских беженцев, согласно исследованию, хотят оставаться в Германии до окончания боевых действий на родине, 26% планируют остаться здесь навсегда, 11% - еще на несколько лет, 2% - максимум на год. Остальные еще не решили, останутся ли они в Германии и на какой срок.

Уровень образования у беженцев в Германии - значительно выше среднего. Высшее имеют 72% опрошенных при 50% в среднем по Украине и 33% - в Германии.

Несмотря на дефицит кадров в Германии, многие наши беженцы столкнулись с тем, что не могут найти там работу.

"Работа есть в основном для специалистов, которые как минимум знают немецкий. Что касается рабочих профессий, на который особенно высок спрос, то тут нужны в основном мужчины - водители, строители и прочие. Украинские беженцы - это в основном женщины. Но многие смогут найти работу по специальности позже, когда выучат немецкий и освоятся на местном рынке труда", - объясняет "Стране" глава Всеукраинской ассоциации агентств по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

А пока многие украинцы устраиваются прислугой, на уборку, посудомойщиками, на заводы и фермы с зарплатой около 1,5-2 тыс. евро.

Постоянно набирает работников на склады и курьеров-водителей (это могут быть и женщины с водительскими правами). Зарплата - 2-2,2 тысячи евро.

По словам живущей в Берлине украинки Оксаны Моргун, которая работает в местном кадровом агентстве, в Германии очень нужны сиделки, плиточники, сантехники, электрики и упаковщики. Также в страны есть работа для водителей, медицинских сестер и строителей.

"Реально заработать на наши деньги около 60-70 тысяч гривен. В ряде случаев даже не требуется знание немецкого языка. Украинцев набирают чаще всего именно на эти работы", - говорит нам Моргун.

Большой спрос на трудяг на полевых работах - осенью набирают на тыквенные фермы, весной - на спаржу, летом - на сбор ягод и фруктов.

На спаржу и фуры

Активно набирают украинцев на фермы для ухода за скотом или на поля со спаржей.

Обещают зарплату в 1,6 тысяч евро чистыми, из которых высчитывают 150 евро за проживание.

"Труд на полях у немцев очень тяжелый. В основном это сбор спаржи, клубники, огурцов - в апреле-июне. Без выходных, с платным жильем, пользоваться телефоном запрещают. Работа - с 5 утра и часто до захода солнца", - рассказывает "Стране" львовянка Галина Маруняк, проживающая в Германии.

"Сами немцы не соглашаются на такую работу - им выгоднее сесть на пособие. Урожай гниет, а об украинцах тут и до войны ходила слава как о дешевой рабочей силе. Хотя в Германии есть минимальная ставка (9 евро с "копейками" в час), немецкие фермеры умудряются недоплачивать (часто нанимают нашу молодежь и платят им 6 евро как практикантам). Хотя в целом в Германии, по сравнению с той же Польшей, трудовые права нарушаются намного реже. В основном честно все выплачивают. Но и сто шкур сдирают", - говорит живущая в восточной части Германии украинка Оксана Маломуж.

Не хватает в ФРГ и водителей фур - там, как и во многих странах ЕС, ситуация с грузовыми перевозками на грани коллапса. По прогнозам Всемирного банка, в течение ближайших десяти лет в стране будет не хватать около 150 тысяч водителей. Даже работники из Восточной Европы не смогут покрыть этот дефицит кадров.

Раньше водителей на грузовые фуры обучали в Бундесвере, и они начинали свою карьеру сразу в компаниях-перевозчиках. Такой системы больше не существует.

"Они должны получать образование три года или отдавать из своего кармана за водительские права четыре-пять тысяч евро, кто готов за это платить", - рассказывает "Немецкой волне" Хайди Радлер из немецкой логистической компании Hintzen.

Владельцы логистических фирм в отчаянии: без водителей ничего не будет работать. Тем более, что спрос на услуги перевозчиков быстро растет.

Но опять же, учитывая, что среди украинских беженцев в основном женщины, эти вакансии среди наших соотечественников не популярны.

К тому же, есть подводные камни. Водитель из Львова Владимир Труш, отец троих детей, который легально выехал с семьей в Германию, говорит, что украинские права не котируются, требуют обучения в немецкой автошколе, для этого надо знать язык хотя бы базово, а экзамен на вождение - сложный.

Украинским водителям в Германии на фурах платят в среднем 2 тысячи евро, это примерно 80 тысяч гривен, тогда как на родине они получали около 15-25 тысяч гривен.

Врачам тянут волынку

А вот по квалифицированным специальностям, к примеру врача или инженера, нужно подтверждать диплом и обязательно знать язык на высоком уровне (особенно это касается врачей). После этого можно устроиться и рассчитывать на зарплату до 4-5 тысяч евро в месяц.

"Для высококвалифицированных специалистов требования достаточно жесткие. Если ты инженер, можешь работать только по этой специальности. Точно так же для врачей. К примеру, врач не может работать медсестрой, хотя у нас и во многих других странах это допускается", - пояснил Воскобойник.

Сейчас в Германии нужно подтверждать дипломы. Это правило распространяется на медиков, юристов, инженеров, бухгалтеров.

Причем процесс подтверждения диплома может оказаться достаточно сложным. К примеру, медикам нужно сначала отучиться год на подготовительных курсах, затем сдать квалификационный экзамен (все это при условии отличного владения немецким языком на уровне С1). После этого придется несколько лет поработать ассистентом врача, только потом разрешат врачебную практику. Если уберут все эти этапы, устроиться на работу в Германии медикам из-за пределов ЕС станет намного проще. На такой шаг, к слову, пошли Италия, Польша, Литва в отношении украинских беженцев с медицинскими дипломами.