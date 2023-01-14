В субботу, 14 января, власти Германия сообщили о передаче Украине очередной партии военной помощи.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте правительства ФРГ.

В новый пакет военной помощи вошли:

четыре танка для разминирования;

четыре мобильных и защищенных систем разминирования;

десять автомобилей для охраны границы;

120 мобильных систем отопления.

Также на сайте правительства появилось сообщение о скорой передаче 40 боевых машин пехоты Marder и одной системы ПВО Patriot с боеприпасами к ним.

Ранее в Минобороны Германии обещали передать БМП Marder до конца первого квартала. При этом в ведомстве еще не приняли решение по поставкам в Украину танков Leopard 2.

Как писала "Страна", обещанные ФРГ БМП Marder должны прибыть в Украину из Греции.

Война в Украине продолжается уже 325-й день. Мы следим за новостями 14 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 324-го дня войны. Минобороны России официально объявило о взятии Соледара, в Украине говорят, что бои в нем еще идут. Тем временем Франция надеется поставить в Украину колесные танки AMX 10-RC в течение двух месяцев. К этому времени Россия может попытаться пойти в новое масштабное наступление, заявил министр обороны Алексей Резников.

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