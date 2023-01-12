Канцлер Германии Олаф Шольц оказался в капкане из-за поставок Украине танков "Леопард".

Об этом пишет немецкое издание Deutsche Welle.

Если Шольц откажет Польше в разрешении на поставки танков "Леопард 2" Украине, то получит проблемы с союзниками по НАТО, "если же уступит, то рассорится с собственной социал-демократической партией", приводит издание слова немецкого бывшего генерала НАТО Ханса-Лотара Домрёзе.

По его словам, канцлер ФРГ "оказался в леопардовом капкане".

В самом начале вторжения в Германии вообще сомневались, допустимо ли поставлять Украине летальное оружие без риска оказаться втянутыми в войну, и обещали оснастить украинских военнослужащих немецкими касками.

Лишь позже немцы начали передавать Киеву противотанковые установки и легкие системы ПВО. Следующий этап - дискуссии о самоходных гаубицах PzH 2000, о системе ПВО IRIS-T, батареях Patriot, БМП Marder. Теперь очередь дошла до танков "Леопард 2".

По мнению экспертов, окончательное решение Шольц примет не позже 20 января на встрече контактной группы в формате "Рамштайн", на которой представители полусотни стран координируют военную помощь Украине.

На днях Алексей Арестович заявил, что решение о передаче Германией Украине танков "Леопард 2" уже принято. О нем объявят на упомянутой встрече.

"Страна" разбиралась, как немецкий танк может поменять ситуацию на фронте в Украине.