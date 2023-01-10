"Незримо сопровождала тема Леопардов". Глава МИД Украины о прогулке с коллегой из Германии по Харькову
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после трехчасовой встречи со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок в Харькове выразил уверенность, что Украина получит немецкие танки Leopard.
Об этом он написал в Facebook.
"Каждую минуту во время визита нас незримо сопровождала тема Леопардов... Я думаю, что и немецкое правительство где-то в глубине души уже понимает, что это решение будет принято", - заявил Кулеба.
Ранее в Бундесвере заявили, что не планируют поставки Украине танков Leopard.
Однако Франция и Польша пытаются убедить Германию разрешить поставки в Украину танков Leopard, пишут западные СМИ.
Война в Украине продолжается уже 321-й день. "Страна" следит за новостями 10 января в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 320-го дня войны. В Минобороны Украины вчера вечером заявили, что россияне вновь начали мощный штурм Соледара, который сейчас является самой горячей точкой фронта. В ВСУ подтвердили данные, что в Беларусь прибывают эшелоны техники РФ. Но, по оценкам Генштаба, признаков формирования наступательных сил на северных границах Украины нет. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключил возможность поставки в Украину тяжелых танков.
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