Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после трехчасовой встречи со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок в Харькове выразил уверенность, что Украина получит немецкие танки Leopard.

Об этом он написал в Facebook.

"Каждую минуту во время визита нас незримо сопровождала тема Леопардов... Я думаю, что и немецкое правительство где-то в глубине души уже понимает, что это решение будет принято", - заявил Кулеба.

Ранее в Бундесвере заявили, что не планируют поставки Украине танков Leopard.

Однако Франция и Польша пытаются убедить Германию разрешить поставки в Украину танков Leopard, пишут западные СМИ.

Война в Украине продолжается уже 321-й день. "Страна" следит за новостями 10 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 320-го дня войны. В Минобороны Украины вчера вечером заявили, что россияне вновь начали мощный штурм Соледара, который сейчас является самой горячей точкой фронта. В ВСУ подтвердили данные, что в Беларусь прибывают эшелоны техники РФ. Но, по оценкам Генштаба, признаков формирования наступательных сил на северных границах Украины нет. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключил возможность поставки в Украину тяжелых танков.

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