В Бундесвере заявили, что не планируют поставлять Украине современные тяжёлые немецкие танки Leopard-2.

Об этом пишет издание DW.

При этом официальный пресс-секретарь министерства обороны Германии Арне Коллатц заявил о готовности отправить Украине до 40 БМП "Мардер" и начать обучение украинских солдат.

Такое же заявление сделали ранее и в федеральном правительстве Германии.

"На данный момент федеральное правительство не намерено поставлять Украине танки "Леопард-2", - заявил официальный представитель правительства Штеффен Хебестрайт в Берлине.

На прошлой неделе Германия объявила, что направляет в Киев боевые машины Marder.

Новый поворот в дискуссии вокруг Leopard 2 произошел после заявлений вице-канцлера ФРГ Роберта Хабека.

Комментируя отправку в Украину боевых машин пехоты Marder, Хабек сообщил, что власти, возможно, готовы пойти и дальше.

"Конечно, это не исключено", - сказал он, говоря о поставках Leopard 2.

Война в Украине продолжается уже 320-й день. "Страна" следит за новостями 9 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 319-го дня войны. Противник вел наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях - и пытался улучшить тактическое положение на Купянском направлении. После православного Рождества и объявленного россиянами одностороннего перемирия возобновились ракетные удары со стороны РФ. Интенсифицируется переброска российских военных в Беларусь.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.