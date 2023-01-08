Правящая Социал-демократическая партия Германии повторила заявление канцлера Олафа Шольца об отказе поставлять танки "Леопард" Киеву.

В СДПГ заявили, что не станут этого делать в одностороннем порядке.

Сопредседатель партии Ларс Клингбайль заявил, что ни одна страна сейчас не поставляет Украине тяжелые танки.

"Поэтому правильно, что американцы, французы, а также мы как федеральное правительство постоянно думаем о том, можем ли мы сейчас оказаться вовлеченными в эту войну", - отметил он.

Другая сопредседатель Заския Эскен заявила также, что всякая помощь Украине должна осуществляться в координации с международными партнерами, "особенно с Соединенными Штатами Америки", цитирует Bild.

При этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что после систем ПВО Patriot и БМП Marder Германия передаст Украине танки Leopard.

Война в Украине продолжается уже 319-й день. "Страна" следит за новостями 8 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 318-го дня войны. После объявленного Россией одностороннего прекращения огня на время православного Рождества, обстрелы не прекратились, как и наземные бои. США предоставили Украине новый пакет военной помощи.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.