Подводим итоги 318-го дня войны в Украине.

Что происходит в Соледаре?

Генштаб ВСУ сегодня сообщил, что основное наступление Россия ведёт на Бахмутском направлении. Там были атаки у Озаряновки, Соледара, Красной Горы, Подгородного, Бахмута, Клещеевки и Соли (станция к северо-западу от Соледара).

Соледар сейчас наиболее горячая точка фронта. Российские телеграм-каналы со вчерашнего дня активно пишут, что "вагнеровцы" сумели прорвать оборону ВСУ в центре города и выйти к соляным рудникам и к промзоне "Артемсоли" в северо-западной части Соледара.

В ЧВК также опубликовали видео, снятое в одном из захваченных зданий. И звучали заявления, что противник появился у соляного рудника №1-3.

После появления этих новостей обозреватель немецкой газеты "Бильд" Юлиан Рёпке заявил в "Твиттере", что "ситуация в Соледаре ужасная". "Русские захватили более половины города и одновременно окружают то, что осталось. Украина нуждается в массированном контрнаступлении здесь, иначе она проиграет, что, вероятно, приведет к эффекту домино, и вскоре будут потеряны новые территории", - написал журналист.

В тоже время украинские военные телеграм-каналы и журналисты пишут, что линия фронта в Соледаре существенно не изменилась, большая часть города под контролем ВСУ, россияне иногда прорываются в промзону Артемсоли, но оттуда их выбивают. И сейчас она контролируется украинскими военными.

"Соледар остается под контролем Сил Обороны Украины", - заявил и заместитель комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин. О том же заявил и спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый, но уточнил, что за город идут тяжелые бои.

При этом пресс-служба 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады признала, что россияне имеют в Соледаре некоторое продвижение - но не такое значительное, как они заявляют.

Главред сайта "Цензор" Юрий Бутусов разместил в Фейсбуке свое фото на фоне ворот "Артемсоли" и написал, что находится в центре города и что "воины 46-й десантно-штурмовой бригады уверенно защищают украинский Соледар". Также он написал, что украинские войска контролируют 95% Соледара.

В тоже время, по данным проекта DeepState, ВСУ контролируют около половины города, а другую половину - россияне. Также DeepState отмечает, что Бутусов действительно находится в Соледаре, но фото его сделано не там, где вчера были "вагнеровцы".

По замечанию DeepState, ситуация в Соледаре нестабильна и может меняться очень быстро.

Также явно видны попытки россиян окружить Соледар и заблокировать имеющийся там украинский гарнизон. Как уже упоминалось, Генштаб ВСУ подтвердил слухи о боях, которые ведутся к к северо-западу от Соледара, в районе станции Соль. Атаки россиян там, по данным Генштаба, отражены. Ранее россияне заявляли, что атакуют в районе населённого пункта Краснополье около Соли.

Также сегодня в телеграм-каналах, близких к ЧВК "Вагнера", заявили о захвате села Подгородное к северу от Бахмута. Украина этой информации не подтверждает. А в тиктоке появились видео, снятые с позиций ВСУ, где неизвестные авторы показывают украинских бойцов, сидящих под обстрелами. Ролик сопровождается титрами о том, что "Соледар сдают".

Военное командование такую сдачу опровергает, хотя и комментирует ситуацию без бравады (а в сводке Генштаба за вечер Соледар вообще упомянут не был).

Также отход ВСУ из Соледара, что характерно, не подтверждают и российские телеграмм-каналы, отмечая, что ВСУ продолжают оборонительные бои и, возможно, готовят контратаку.

Но в целом, по сообщения с обоих сторон, видно, что давление со стороны российский войск вокруг Бахмута и Соледара сильно возросло.

Как прошло рождественское перемирие

После объявленного Россией одностороннего прекращения огня на время православного Рождества, обстрелы не прекратились, как и наземные бои (что видно в том числе на примере Бахмута-Соледара). Но сегодня, по крайней мере, не было ракетных ударов и налетов "Шахидов" по тылам Украины.

В утренней сводке Генштаба сказано, что россияне вчера, 6 января нанесли "один ракетный удар и совершили 12 обстрелов из РСЗО, в том числе по гражданской инфраструктуре Донецкой и Днепропетровской областей".

Обстрелы в течение вчерашнего дня фиксировались в Харьковской, Николаевской и Херсонской областях.

Кроме того, об активности противника говорил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. "Как были обстрелы, так они и остаются, как были попытки атаковать наши позиции - так они и остаются", - сказал он.

В свою очередь, минобороны РФ вчера заявило, что ВСУ к перемирию не подключились и продолжили артиллерийские обстрелы. В Донецке местные "власти" сообщали об обесточении 23 трансформаторных подстанций из-за обстрелов. В "ДНР" заявили о 20 обстрелах со стороны ВСУ за сутки.

Также в Донецке сегодня был удар по Петровскому району, где попало по жилому многоэтажному дому.

А мэр города Каменское Днепропетровской области сообщил о сбитии вражеского беспилотника. По его словам, дрон сбила ПВО. Обошлось без жертв и пострадавших. Разведывательный был беспилотник или ударный - не сообщалось.

Как утверждает британская военная разведка, боевые действия в рождественские дни продолжаются с прежней интенсивностью.

Новая военная помощь Украине

Вчера вечером американцы предоставили Украине новый пакет военной помощи, куда впервые вошли 18 самоходных гаубиц, боевые машины пехоты и новые виды ракет.

Список включает в себя:

- 50 БМП Bradley с 500 противотанковыми ракетами TOW и 250 000 патронов калибра 25 мм;

- 100 бронетранспортеров M113;

- 55 бронемашин MRAP;

- 138 внедорожников HMMWV;

- 18 155-мм самоходных гаубиц и 18 грузовиков;

- 70 000 155-мм артиллерийских снарядов;

- 500 155-мм снарядов Excalibur;

- 1200 155-мм снарядов дистанционных противотанковых минных систем (RAAM);

- 36 105-мм буксируемых гаубиц и 95 000 105-мм артиллерийских снарядов;

- 10 000 120-мм минометных снарядов;

- боеприпасы HIMARS;

- зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow;

- 4 000 авиационных ракет Zuni;

- около 2 000 противотанковых ракет;

- снайперские винтовки, пулеметы и боеприпасы.

О БМП "Брэдли" мы детально рассказывали в отдельном материале. Но есть в пакете и другие новые виды вооружений.

Прежде всего - 18 САУ Paladin калибром 155 миллиметров. Это четвертая модернизация оригинальной самоходной гаубицы M109. В ней проведены мероприятия по повышению живучести, а также по снижению воздействия температур. Она является бронированной, полностью гусеничной самоходной гаубицей, в которой размещено 37 полных обычных боеприпасов и двух снарядов Copperhead. Пушка управляется экипажем из четырех человек.

Paladin может работать независимо, на ходу получить огневое задание, вычислить данные для стрельбы, выбрать и занять свою огневую позицию, автоматически разблокировать и навести пушку, выполнить стрельбы и быстро выйти - и все это без внешней технической помощи.

Еще одна новинка - зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow. В Пентагоне говорят, что их можно интегрировать в системы советского образца. RIM-7 Sea Sparrow – американская управляемая ракета класса "корабль-воздух" с полуактивной радиолокационной головкой самонаведения.

Была разработана в начале 1960-х годов на базе ракеты класса "воздух-воздух" AIM-7 Sparrow, принята на вооружение в 1976 году. Является корабельной зенитной ракетой малой дальности, используется и для обеспечения противоракетной защиты кораблей.

RIM-7 Sea Sparrow передадут Украине для использования с отечественными зенитно-ракетными комплексами. Не исключено, что и с земли, для охоты за беспилотниками.

Также вчера пошли слухи о том, что Польша рассматривает просьбу Украины передать ей основные боевые танки "Leopard" немецкого производства. Об этом написал The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного польского дипломата.

Но власти Польши сегодня это опровергли. "Мы сами наши танки пока не намерены передавать. Сами, как Польша, без широкой коалиции, мы не собираемся передавать", - заявил премьер Матеуш Моравецкий, говоря о том, что по танкам должно решать все НАТО.

Военные перспективы

Вчера США связали новый пакет военной помощи Украине со словами Путина о том, что Украина должны смириться с аннексией части украинских территорий при возможных переговорах о прекращении огня. Это можно понять из слов представителя Государственного департамента США Неда Прайса.

"Мы обратили внимание на заявление Кремля о том, что он готов участвовать в диалоге, однако только в том случае, если признаны новые территориальные реалии. Это ясный признак того, что у Москвы нет подлинного аппетита, чтобы участвовать в диалоге и дипломатии, которые приведут к справедливому и прочному миру. Мы в конечном счете надеемся изменить эти расчеты, мы стремимся изменить эти расчеты, продолжая предоставлять Украине необходимую военную помощь", - заявил Прайс.

Ранее российский президент говорил, что пойдет на диалог с Украиной только после признания "новых территорий России", отторгнутых у Киева. Учитывая, что этого не произойдет без военной победы РФ, то заявление Кремля многие истолковали как отказ от переговоров на данном этапе - и как подготовку к новым боевым действиям.

На что Запад почти прямо говорит о том, что новая военная поставка Украине, где существенно расширены наступательные возможности ВСУ - это ответ на военные приготовления Москвы.

В Главном управлении разведки Минобороны считают, что Россия в рамках этих приготовлений планирует мобилизовать еще 500 тысяч солдат, заявил спикер ведомства Вадим Скибицкий. На это россиянам нужно примерно два месяца. В то же время, их успех будет зависеть от того, как хорошо их оснастят и научат.

Также многое будет зависеть от дальнейших поставок в Украину западных боеприпасов и оружия для оснащения новых резервных подразделений, которые готовит Украина. Украина ожидает, что очередную волну мобилизации в России объявят 15 января, после зимних праздников. Ранее глава ГУР Кирилл Буданов анонсировал начало такой мобилизации, включая закрытие границ РФ для мужчин, на 5 января. Но этого не произошло.

До сих пор в России публично заявляли, что мобилизовали 300 тысяч человек. И отрицали, что собираются объявить новую волну мобилизации.

Но в любом случае, стороны готовятся к затяжной войне, и США не ожидают ее окончания в ближайшие месяцы. Такое заявление сделал представитель Белого дома Джон Кирби.

"Мы не ждем, что в ближайшие несколько месяцев россияне поднимут руки и прекратят (сражаться). Как мы уже говорили несколько недель назад, мы не ожидаем, что боевые действия прекратятся зимой", – сказал Кирби.

Резким диссонансом на фоне таких прогнозов прозвучало заявление пресс-секретаря президента Турции Ибрагима Калына.

По его словам, Турция надеется на продление срока действия 36-часового режима прекращения огня, объявленного в одностороннем порядке Россией в Украине на Рождество, а также готова приложить максимум усилий для формирования условий диалога, нацеленного на прекращение боевых действий.

Калын также заявил, что "ни одна из сторон не имеет достаточных сил для победы".

"Что касается Турции, то мы, в ближайшие дни продолжим шаги по прекращению огня в районах, примыкающих к Запорожской АЭС. Анкара стремится не допустить боев и аварий в этой зоне", - сказал он.

Калын сказал, что боевые действия продолжаются на украинской земле, "поэтому в Киеве относятся с подозрением к любым инициативам прекращения войны и бомбардировок со стороны ВС России".

Однако, по его мнению, "одностороннее прекращение огня как минимум означает сегодня "остановку России". В последующем украинская сторона может последовать этому решению. Не исключаю, что сформируются также условия для повторной встречи переговорщиков".

При этом, как он отметил, хотя Анкара полна решимости продолжать призывы к возобновлению диалога, "факт состоит в том, что стороны на текущем этапе не проявляют желания оставить в сторону оружие и начать переговоры".

То есть, заявление хоть и осторожное, но, тем не менее, с надеждой на некий прогресс в мирном урегулировании. Причем, ключевым моментом оного, как следует из заявления турецкой стороны, является одностороннее прекращение огня со стороны России, которому затем может "последовать и украинская сторона". Является ли это просто гипотетическим предположением пресс-секретаря Эрдогана, либо есть некие практические наметки в этом направлении - увидим по развитию событий в ближайшее время.