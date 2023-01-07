Финляндия рассматривает передачу Украине танков Leopard 2.

Об этом в комментарии MTV Uutiset заявил глава Комитета по вопросам обороны страны Антти Хаккянен.

По его словам, Финляндия должна передать Украине боевые танки Leopard 2, если подобная практика будет шире в Европе.

"Если Европа начнет давать танки Украине [с броней] толще дюйма, Финляндия должна быть привлечена. Конечно, с нашим небольшим вкладом, потому что наша собственная обороноспособность всегда является приоритетом для нас как пограничной страны с Россией", - заявил он.

Напомним, в пятницу, 6 января, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что после систем ПВО Patriot и БМП Marder Германия передаст Украине танки Leopard.

При этом немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung пишет, что у немецкого Бундесвера слишком мало "Леопардов", чтобы иметь возможность передать их Украине в значительном количестве.

Война в Украине продолжается уже 317-й день. "Страна" следит за новостями 6 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 316-го дня войны. Противник продолжает усилия по наступлению в Бахмуте. Севернее, в район Кременной, россияне перебрасывают дополнительный личный состав и технику. Продолжаются мощные обстрелы на запорожском направлении. Вчера Москва заявила о намерении объявить режим тишины по всей линии фронта на Рождество. В Евросоюзе назвали заявления России о перемирии "фальшивыми и лицемерными".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.