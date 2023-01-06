В пятницу, 6 января, в Украине идет уже 317-й день войны с РФ.

Подробнее о том, что происходило вчера, читайте в итогах за 5 января.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

6 января

06.40 Минобороны США рассматривает возможность обучать украинских военных работе с системой "Patriot".

Об этом сообщает СNN.

06.35 Сегодня Владимир Зеленский проведет телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

06.30 Глава ЧВК "Вагнер" Пригожин заинтересован в том, чтобы получить контроль над соляными и гипсовыми месторождениями около Бахмута.

Об этом пишет Reuters, основываясь на комментарии высокопоставленного источника в Белом доме.

06.10 Карта тревог на сейчас.