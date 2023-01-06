В пятницу, 6 января, в Украине идет уже 317-й день войны с РФ.
Подробнее о том, что происходило вчера, читайте в итогах за 5 января.
Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.
6 января
06.40 Минобороны США рассматривает возможность обучать украинских военных работе с системой "Patriot".
Об этом сообщает СNN.
06.35 Сегодня Владимир Зеленский проведет телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
06.30 Глава ЧВК "Вагнер" Пригожин заинтересован в том, чтобы получить контроль над соляными и гипсовыми месторождениями около Бахмута.
Об этом пишет Reuters, основываясь на комментарии высокопоставленного источника в Белом доме.
06.10 Карта тревог на сейчас.