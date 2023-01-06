После возвращения к власти в Израиле премьера Биньямина Нетаньяху (он же Биби), считающегося "другом Путина", в стране заговорили об изменении политики в отношении Украины и возобновлении прямых контактов c российскими властями.

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил, что израильская власть намерена меньше говорить публично об "украинско-российском вопросе", и уже провел телефонные переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Это первый контакт между главами МИДов обеих стран после начала войны в Украине. И первому израильский министр позвонил не украинскому коллеге, а российскому.

При этом уже состоялся и разговор Нетаньяху с Зеленским. Однако его итоги западная пресса считает не очень успешными.

Тем не менее в Украине уже заявляют, что Нетаньяху мог бы стать "эффективным посредником" между Киевом и Москвой.

"Страна" узнавала, как смена власти в Израиле отразится на войне в Украине.

Кремль доволен, Киев расстроен

"Мы обсудили ряд двусторонних и региональных вопросов, отношений между странами", - коротко написал Коэн по итогам разговора с Лавровым в Twitter.

Среди прочего, сообщают израильские СМИ, говорили и о войне в Украине.

"Лаврову было заявлено, что в политическом курсе Израиля никаких изменений не планируется", - так прокомментировали разговор местному изданию "Вести" источники в израильской власти.

Во всяком случае, это официальная версия. При этом российский источник выразил удовлетворение публичными заявлениями Коэна по "украинскому вопросу". Источник в Кремле, которого процитировала служба новостей израильского телеканала "11КАН", заявил, что "в Москве оценили взвешенную и объективную израильскую позицию по этому вопросу".

"Вместе с тем, - добавил тот же источник, - речь идет о суверенной позиции Израиля, который волен принимать самостоятельные решения по этому вопросу".

В Украине между тем были изрядно удивлены заявлением Коэна и собственно фактом, что "тот предпочел сначала провести переговоры с агрессором, а не побеседовать со своим украинским коллегой".

Реакцию украинской стороны привел в своем сообщении обозреватель израильской службы новостей "КАН" Амихай Штайн.

Диалог Лаврова и Коэна не понравился США, ближайшему союзнику Израиля. Критика со стороны Вашингтона, как пишет издание Ynet, "стала болезненным ударом" для Коэна. Имеется в виду твит сенатора-республиканца Линдси Грэма, который написал, что "мысль о том, что Израилю следует меньше говорить о вторжении России в Украину, немного настораживает. Надеюсь, г-н Коэн понимает, что, когда он разговаривает с российским Лавровым, он говорит с представителем военного преступного режима, который каждый день совершает военные преступления. От молчания о преступном поведении России будет плохо".

"Грэм считается большим другом Израиля и очень близок к Нетаньяху. Что касается России, то сегодня между республиканцами и демократами существует консенсус, и если Израиль действительно изменит политику и склонит линию в пользу России, это может привести к конфликту с Вашингтоном", - пишет Ynet.

Политические источники Ynet объяснили, что, "когда Коэн сказал, что ему следует меньше говорить, его намерением было раскритиковать болтовню Беннета (предыдущий премьер-министр, который в начале войны предлагал свои услуги как посредника в урегулировании конфликта - Ред.). Посредничество - это должно быть сделано за кулисами, тихо. У него не было намерения, чтобы слова были истолкованы как изменение политики в пользу той или иной стороны".

Издание Ynet также отмечает, что "Лавров расстроил многих людей в Израиле и в еврейском мире, когда ранее сказал, что некоторые из величайших антисемитов были евреями и что даже в Гитлере была еврейская кровь".

"Однако у Лаврова есть израильские связи в семье, так как бизнесмен Александр Винокуров, женатый на его дочери Екатерине, имеет израильское гражданство. Родственники Винокурова даже жили, по крайней мере в прошлом, в Нетании, и, по-видимому, его братья и сестры также имеют израильское гражданство, а некоторые из них даже родились в стране. В России это довольно распространенное явление, поскольку у многих российских высокопоставленных чиновников есть семьи, у которых родственники или друзья живут в Израиле, то же самое верно и для украинских", - пишет Ynet.

Разногласия с Зеленским

В то же время премьер Нетаньяху подтвердил перемены во внешней политике Израиля, при этом не вдаваясь в подробности, будет ли это касаться войны в Украине и отношений с Россией.

"Мы пересмотрим международные отношения: наш голос будут слышать в мире. Вместо того чтобы склонять головы и подчиняться диктату международного сообщества, мы будем отстаивать наши интересы", - заявил Нетаньяху.

С Зеленским у него, похоже, отношения далеко не безоблачные. Накануне Нового года состоялся его разговор с Зеленским.

Как написал по его итогу со ссылкой на источники в правительствах обоих стран портал Axios, Нетаньяху попросил Зеленского, чтобы украинский постпред в ООН выступил против резолюции об оккупации палестинских территорий. Президент Украины в ответ запросил у Израиля системы ПВО для защиты от российских атак.

Нетаньяху сообщил Зеленскому, что готов обсудить его просьбу в будущем, что не устроило президента Украины. Поэтому, как утверждает издание, представитель Украины, вместо того чтобы проголосовать против резолюции, просто пропустил голосование.

Без "купола"

Впрочем, Израиль и ранее отказывался поставлять Украине оружие, не желая создавать напряженность в отношениях с Россией.

"Я хочу четко заявить, что мы не продаём оружие Украине", - заявил в октябре министр обороны Израиля Бени Ганц в эфире радиостанции Kol Chai.

После чего отменили телефонный разговор между Ганцем и его украинским коллегой Алексеем Резниковым. Как сообщил 13-й канал израильского телевидения, это произошло по просьбе Киева, и такое решение, по данным канала, украинская сторона приняла после того, как накануне Ганц заявил, что Израиль вместе со странами НАТО поддерживает Украину, однако по-прежнему не намерен поставлять Киеву вооружение "по оперативным соображениям".

Он сказал, что его страна оказывает Украине только медицинскую и гуманитарную помощь и будет ограничиваться этим и впредь.

Ранее бригадный генерал Яков Нагель заявил, что Израиль не станет поставлять Украине ПВО "Железный купол". Он объяснил это тем, что в Тель-Авиве опасаются, что Россия захватит и изучит данные системы противовоздушной обороны.

С аналогичным заявлением выступил Нетаньяху (тогда еще лидер оппозиции).

Нетаньяху тогда заявил, что любое израильское оружие, переданное Украине, может попасть в руки Ирана.

"В вопросе об оружии всегда есть вероятность, и это случалось снова и снова, что оружие, которое мы поставили, окажется в руках Ирана и будет использовано против нас. На Голанских высотах, где мы пытаемся помешать Ирану создать второй ливанский фронт, мы сталкиваемся с оружием израильского производства", - считает Нетаньяху.

Но многие эксперты усмотрели в позиции Биби иную подоплеку. Возглавляя Кабмин Израиля, Биби поддерживал дружеские отношения с Путиным, а в 2018 году в числе немногих иностранных государственных лидеров был приглашен на Парад Победы в Москву.

Одной из причин отказа Израиля от поставок оружия Украине, как поясняет Jerusalem Post, является нежелание сорвать соглашение с Россией о предотвращении конфликтов в Сирии.

В то же время прозвучало заявление бывшего президента РФ, заместителя главы российского Совбеза Дмитрия Медведева, который предупредил о том, что поставки израильского оружия Украине полностью разрушат отношения между Россией и Израилем.

"Израиль вроде собрался поставлять оружие киевскому режиму. Очень опрометчивый шаг. Он разрушит все межгосударственные отношения между нашими странами", - написал Медведев в Telegram-канале.

Заявление Медведева стало ответом на высказывание израильского министра по делам диаспоры Нахмана Шая, который написал в Twitter: "Появились сообщения о том, что Иран передает России баллистические ракеты. Больше нет никаких сомнений, какую сторону должен выбрать Израиль в этом кровавом конфликте. Настало время, чтобы Украина получила от Израиля такую же военную помощь, которую ей предоставляют США и НАТО".

Впрочем, вскоре израильские власти уточнили, что Шай высказывал в данном случае лишь свое личное мнение.

В целом Израиль продолжает держать подчеркнутый нейтралитет в войне и не вводит против России жесткие санкции.

Отношения Украины и Израиля напряглись еще прошлой весной, после жесткой речи Зеленского перед Кнессетом, когда он обвинил Израиль в равнодушии и потребовал поставить вооружение и Железный Купол, а также ввести санкции в отношении России.

В интервью французскому телеканалу TV5Monde Зеленский раскритиковал Израиль.

"Я не понимаю, что стало с Израилем, я шокирован. Я не понимаю, почему бы им не дать нам противовоздушную оборону. Израиль не поставил нам ничего, ноль", - сказал Зеленский.

Часть израильских политиков и прессы негативно отреагировали на выступление президента Украины. А до этого Киев обвинял Израиль в недружественных шагах, когда украинцам отменили безвиз, чтобы не пускать беженцев.

Еще один примечательный момент - бывший израильский премьер Нафтали Беннет, по данным местной прессы, якобы предлагал Зеленскому пойти на уступки России для прекращения войны (официально это отрицают), но Киев это предложение отклонил.

Эксперты говорят о нескольких факторах в подчеркнуто осторожной позиции Израиля в отношении российского вторжения в Украину и отказе от поставок вооружения Киеву.

"Российская армия стоит где-то в 30-40 км от израильской границы (в Сирии - Ред.), и взаимодействие с россиянами является для Израиля жизненно важным. Это в интересах не только безопасности, но, возможно, и существования страны, с учётом иранской угрозы", - говорит "Стране" израильский политолог Роман Гишвалинер.

"У Израиля нет интереса вступать в конфликт с Россией, которая, в отличие от стран НАТО, присутствует на израильской границе, в Сирии. И это означает, что Израиль не будет поставлять вооружение Украине. Израиль и Россия договорились не поставлять оружие своим врагам (в частности, Москва пообещала на снабжать израильского противника Тегеран)", - сказал "Стране" эксперт израильского института нацбезопасности Цви Маген.

Нейтралитет и посредничество

Кроме того, еще один важный фактор осторожной позиции Израиля - большое количество живущих в Израиле выходцев из бывшего СССР, которые зачастую поддерживают политику Путина. А это голоса избирателей.

"Во-первых, в Израиле каждый четвертый житель - русскоязычный, очень много выходцев из России. А русскоязычная израильская среда традиционно находится под влиянием российских медиа. Кроме того, годами развивался спор в отношении ОУН-УПА, Бандеры, Холокоста. Позиция против маршей в честь Бандеры, которую занимал израильский посол в Украине, была выражением этого спора. Этот спор постоянно отравлял отношения Израиля к Украине. Кроме того, отношение к украинским мигрантам было всегда негативно. В Израиле есть много политиков, связанных с Россией, а некоторые просто недолюбливают украинцев", - говорит политолог Руслан Бортник.

Наш источник в дипломатических кругах говорит, что Израиль хотел бы и дальше держать нейтралитет по войне в Украине, но большую роль будет играть фактор давления со стороны США.

"Израильские власти считают, что ввязываться в этот конфликт не надо, последствия для страны могут быть намного хуже, чем для Европы. Позиция такова: помощь с гуманитаркой продолжится, а оружие Украине поставляет НАТО. Но следует учитывать давление США, которые хотели бы, чтобы Израиль начал поставки оружия Украине. Ключевым остается вопрос, сможет ли американский фактор переломить ситуацию или решающей останется позиция Нетаньяху, который хотел бы сохранить свои особые отношения с Путиным", - сказал источник.

Также эксперты не исключают, что Израиль может выступить посредником в переговорах между Россией и Украиной.

"Израиль имеет и с Украиной, и с Россией мощные политические, культурные и экономические связи. Более того, у Израиля есть опыт отношений с Россией, и опыт договоренностей относительно той же Сирии о других вопросах. Кроме того, Израиль традиционно имеет влияние на американскую и британскую политические системы. Возможно, Израиль начнет продвигать какие-то гуманитарные инициативы, инициативы, связанные с экономикой, как начальный этап украино-российского политического урегулирования. Возможно, через какое-то время мы увидим какие-то предложения, планы или встречи переговорных украинско-российских групп в Израиле. Израильский подход всегда максимально прагматичный, основан на рациональном, на широком закулисном давлении на стороны. Участие Израиля в украино-российском урегулировании может быть достаточно значительным. Причем может включать в себя как глобальные финансово-политические договорённости, так и аспекты мирных планов", - считает Бортник.

Отметим, что в украинской власти уже заявили, что Нетаньяху мог бы стать посредником между Киевом и Москвой.

"У меня нет сомнений в том, что Нетаньяху может быть эффективным посредником, поскольку он точно понимает, что представляют собой современные войны и в чем заключается суть посредничества в таких условиях", – сказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью израильскому телеканалу I24news.