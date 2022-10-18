МИД Израиля назвал "личным мнением" призыв министра по делам диаспоры Нахмана Шая об оказании военной помощи Украине.

Ранее министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай написал в Twitter:

"Этим утром появились сообщения о том, что Иран передает России баллистические ракеты. Больше нет никаких сомнений, какую сторону должен выбрать Израиль в этом кровавом конфликте".

В МИД Израиля сообщили, что эти слова министра не отображают официальную позицию Израиля, передают местные СМИ.

При этом газета "Гаарец" сообщает, что Израиль отклонил запрос Украины на проведение телефонного разговора между министрами обороны двух стран Бени Ганцем и Алексеем Резниковым.

По ее данным, Иерусалим и Киев уже несколько недель пытаются согласовать этот телефонный разговор, но он откладывался пять раз. Последняя беседа между ними состоялась еще в апреле.

Ранее Дмитрий Медведев пригрозил Израилю "разрушением" отношений с РФ в случае оказания военной помощи Украине.

Также сообщалось, что Израиль и США передадут Украине оборудование для борьбы с иранскими дронами.

А глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к Израилю с запросом о предоставлении систем ПВО для отражения атак иранских дронов.

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