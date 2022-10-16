Иран намерен поставлять в Россию не только дроны, но и баллистические ракеты малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar класса "земля-земля".

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на официальных лиц США.

По их данным, 18 сентября официальные представители Ирана отправились в РФ для согласования условий дополнительных поставок оружия, включая два типа иранских баллистических ракет малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar, способных поражать цели на расстоянии 300 и 70 километров.

По данным западной разведки, Тегеран уже начал производство первой партии ракет, а также готовит новые поставки дронов, в том числе десятков Mujaher-6s и большее количество Shahed-136s.

В последние недели иранские специалисты якобы посетили оккупированные территории, чтобы предоставить инструкции по эксплуатации беспилотников.

Издание отмечает, что в августе те же чиновники идентифицировали два типа иранских беспилотников Muhajer-6 и Shahed-136, которые Тегеран начал поставлять России для использования в Украине.

В то же время в Иране снова говорят, что не поставляют России свои беспилотники.

"Исламская Республика Иран не поставила и не будет поставлять оружия ни одной стороне, вовлеченной в войне на Украине", - заявил глава МИД страны Хоссейн Амир Абдоллахиян, которого цитирует портал Nournews.

"Мы думаем, что вооружение любой стороны кризиса приведет к продлению войны, поэтому мы не считали и не считаем войну правильным решением ни в Украине, ни в Афганистане, ни в Сирии и Йемене", - заявил дипломат.

Напомним, что накануне СМИ сообщали, якобы в РФ прибыл самолет из Ирана с еще одной партией беспилотников.

По данным NYT, Израиль предоставляет Украине данные своей разведки по иранским беспилотникам, которые применяет РФ.

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