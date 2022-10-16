В воскресенье, 16 октября, в Украине идет уже 235-й день со дня полномасштабного вторжения РФ.

Подробнее о том, что происходило вчера, читайте в итогах за 15 октября.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

16 октября

09:48 Ещё видео последствий удара по зданию бывшей донецкой мэрии.

Местные паблики пишут, что пострадала женщина, которую госпитализировали. Также сгорело несколько припаркованных рядом автомобилей.

09:34 Если в Офисе президента поаплодировали решению Илона Маска возобновить поддержку Starlink в Украине, то подписчики миллиардера придерживаются иного мнения.

Известный интернет-предприниматель Ким Дотком заявил ему, что разочарован таким поворотом.

"Другими словами, вы продолжите поддерживать опосредованную войну США в Украине, несмотря на то, что лучше знаете, что это опосредованная война США и риск ядерной войны из-за опосредованной войны США? И мы должны верить, что вы исправите Твиттер? Какое разочарование", - написал Дотком.

"Нам грозит ядерная война из-за безрассудной внешней политики США в Украине. Ты знаешь это. Это большое дело. Мы должны отложить в сторону наши личные интересы ради человечества. Я знаю, что ты любишь человечество", - адресовался он к Маску.

На что миллиардер ответил: "Я изо всех сил пытаюсь разрядить ситуацию и явно терплю неудачу".

Другие пользователи не согласились с тем, что усилия Маска были достаточны:

"Никоим образом он не пытался изо всех сил не сделать это (остановить войну - Ред.). Если бы он хотел, то отключил бы Starlink из-за Украины, потому что это был бы самый быстрый способ положить конец этой войне".

09:15 Фото обстрела двух школ в Пологовском районе Запорожской области. Их публикует губернатор Александр Старух.

09:14 Британская разведка сообщает, что массированные удары РФ по Украине 10 октября привели к уменьшению у нее ракет большой дальности.

"Это значит, что способность россиян в будущем поражать то количество целей, которые они хотят, будет ограничена", - уверены в Лондоне.

"Российская оборонная промышленность, вероятно, не в состоянии производить современные боеприпасы с такими темпами их расходования", - считают в разведке Британии.

09:10 Последствия удара по зданию Донецкого горсовета, которое сейчас занимает "городская администрация", назначенная "ДНР".

09:06 Российским солдатам выдают "Виагру" для изнасилований в Украине. Такое заявление сделала Прамила Паттен, спецпредставитель ООН по вопросам сексуального насилия в условиях конфликта. Ее цитируют AFP и New York Post.

"Когда вы слышите, как женщины дают показания о российских солдатах, вооруженных виагрой, здесь явно видится военная стратегия", - сообщила чиновница.

Паттен добавила, что ООН подтвердила "более сотни случаев" изнасилований или сексуальных посягательств с момента начала вторжения в феврале. Жертвами в основном были девочки и женщины, но также были изнасилованы мальчики и мужчины.

Отметим, что в отчете ООН о нарушениях прав человека в Украине, опубликованном в конце сентября, говорится, что в Украине заведено 43 уголовных дела по факту изнасилований российскими военными в ходе конфликта.

В самом же отчете организации детально описано только два таких инцидента.

08:44 Результаты прилета по двору здания Донецкого горсовета.

В бывшей мэрии вылетели стекла, и рядом что-то горит.

08:18 Воздушная тревога в Киеве, области и соседних регионах - Черкасской и Полтавской областях.

08:16 В Донецке был прилет рядом со зданием бывшей мэрии, со стороны парка кованых фигур.

Снаряд попал в автостоянку, сообщили назначенные Россией "власти".

Ещё один прилет был в Киевском районе города, его последствия уточняются.

08:14 В Донецке с утра прилет: дым поднимается со стороны проспекта Панфилова.

Накануне были сообщения о работе ПВО над городом.

08:10 МИД Китая призвал своих граждан уезжать из Украины.

Причина - "мрачная ситуация" в сфере безопасности, пишет государственное издание Global Times.

Посольство КНР обещает оказать содействие в эвакуации. Также китайцев, находящихся в Украине, просят соблюдать осторожность.

Ранее аналогичные призывы сделали США, Казахстан и Узбекистан.

08:00 Сводка украинского Генштаба на утро 16 октября. Главное:

1. ВСУ отразили атаки противника:

- в Торском и Спорном (районы Лимана и Северска ),

- Берестовом, Соледаре и Бахмуте (Бахмутское направление),

- Марьинке, Победе и Невельском под Авдеевкой.

Напомним, вчера Владимир Зеленский назвал ситуацию в Донецкой области "очень тяжёлой".

2. В сводке ничего не говорится о новом контрнаступлении ВСУ в Херсонской области.

Упоминается только, что противник обстрелял там 25 населенных пунктов на линии столкновения.