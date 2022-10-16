В Саудовской Аравии поражены обвинениями США, что королевство поддерживает Россию в войне против Украины.



Такое заявление сделал министр обороны Саудовской Аравии, принц Халид бен Салман бен Абдель Азиз.



Комментарий он предоставил в ответ на острую реакцию Запада на решение Саудовской Аравии сократить добычу нефти.



"Мы поражены обвинениями в том, что королевство поддерживает Россию в ее войне с Украиной", - сказал он.



По словам министра, решение ОПЕК+ было принято единогласно и вызвано только экономическими причинами.



"Несмотря на это, некоторые обвинили королевство в поддержке России", - возмутился он.

Напомним, на днях в Министерстве иностранных дел Саудовской Аравии заявили, что решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти было "чисто экономическим". В МИД королевства отрицают, что оно было "политически мотивировано против Соединенных Штатов".

В то же время американский президент Джо Байден назвал "близоруким" решение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи и сказал, что разочарован им, а власти США предоставили Саудовской Аравии аналитические данные, говорящие о том, что, по мнению Вашингтона, рыночных оснований для сокращения добычи нефти нет.