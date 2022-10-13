Министерство иностранных дел Саудовской Аравии заявило, что решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти было "чисто экономическим". В МИД королевства отрицают, что оно было "политически мотивировано против Соединенных Штатов".

Заявление об этом размещено на сайте ведомства.

В нем говорится, что такое утверждение "не основано на фактах" и выводит решение ОПЕК+ из "чисто экономического контекста".

Также говорится, что все 23 члена группы ОПЕК+ единогласно согласились с решением.

"Эти итоги основаны исключительно на экономических соображениях, которые учитывают поддержание баланса спроса и предложения на рынках нефти, а также ограничение волатильности", - говорится в сообщении министерства.

Отсрочка решения о сокращении добычи на месяц, как было предложено правительством США, "имела бы негативные экономические последствия".

Ранее президент США Джо Байден в интервью CNN предупредил Саудовскую Аравию о последствиях из-за решения.

"То, что они сделали с Россией, будет иметь некоторые последствия", - заявил он.

"Я не собираюсь вдаваться в то, что я рассматривал и что имел в виду. Но будут — будут последствия". - заявил он.

"Страна" разбиралась, что означает решение стран ОПЕК+ резко сократить добычу нефти.

По оценке газеты The New York Times, снижение добычи нефти странами ОПЕК+ подрывает идею "потолка цен" на российскую нефть.