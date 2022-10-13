В Саудовской Аравии заявили, что решение ОПЕК+ сократить добычу нефти было экономическим, а не политическим
Министерство иностранных дел Саудовской Аравии заявило, что решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти было "чисто экономическим". В МИД королевства отрицают, что оно было "политически мотивировано против Соединенных Штатов".
Заявление об этом размещено на сайте ведомства.
В нем говорится, что такое утверждение "не основано на фактах" и выводит решение ОПЕК+ из "чисто экономического контекста".
Также говорится, что все 23 члена группы ОПЕК+ единогласно согласились с решением.
"Эти итоги основаны исключительно на экономических соображениях, которые учитывают поддержание баланса спроса и предложения на рынках нефти, а также ограничение волатильности", - говорится в сообщении министерства.
Отсрочка решения о сокращении добычи на месяц, как было предложено правительством США, "имела бы негативные экономические последствия".
Ранее президент США Джо Байден в интервью CNN предупредил Саудовскую Аравию о последствиях из-за решения.
"То, что они сделали с Россией, будет иметь некоторые последствия", - заявил он.
"Я не собираюсь вдаваться в то, что я рассматривал и что имел в виду. Но будут — будут последствия". - заявил он.
"Страна" разбиралась, что означает решение стран ОПЕК+ резко сократить добычу нефти.
По оценке газеты The New York Times, снижение добычи нефти странами ОПЕК+ подрывает идею "потолка цен" на российскую нефть.