Снижение добычи нефти странами ОПЕК+, куда входят Саудовская Аравия, Иран и Россия, подрывает западную идею "потолка цен" на российскую нефть.

Об этом пишет The New York Times.

Это решение "помогает России получить более высокие цены, чтобы компенсировать резкие скидки, которые она была вынуждена предоставить Китаю и другим странам в обмен на их готовность игнорировать усилия по изоляции страны", - говорится в статье.

Второй момент - нефтяные страны "подрывают усилия президента Байдена по предотвращению повышения цен на бензин в преддверии промежуточных выборов (в Конгресс)".

Теперь цены вырастут от 15 до 30 центов на галлон (3,7 литра) бензина. За пять недель до выборов в Конгресс "мало что могло быть хуже".

Также констатируется, что для ближневосточных союзников США "сохранение цены за баррель оказалось гораздо важнее, чем заставить Россию заплатить цену за вторжение в Украину".

"Страна" ранее рассказывала о том, что значит решение ОПЕК+ по нефти.

По данным Reuters, ОПЕК+ согласились на сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки.