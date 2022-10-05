Белый дом попросил Министерство энергетики США проанализировать возможные последствия запрета на экспорт из США бензина, дизеля и других нефтепродуктов.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По словам собеседников агентства, Белый дом обратился с просьбой к ведомству после "напряженной встречи" между представителями администрации и руководителями нефтяных компаний. Встреча состоялась на фоне опасений Вашингтона о том, что высокие цены на бензин могут сказаться на результатах Демократической партии на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре и поэтому представляют "политическую угрозу".

Как отметил, в свою очередь, чиновник, знакомый с ходом обсуждения проблемы, Министерство энергетики США предоставляет администрации свое видение экономической ситуации и оценивает возможные меры в обычном порядке, а не в ответ на официальный или неофициальный запрос Белого дома.

Агентство пишет, что запрет на экспорт нефтепродуктов станет самым радикальным шагом со стороны администрации президента Джо Байдена по борьбе с повышением цен на бензин.

Между тем во вторник руководители Американского института нефти и Американской ассоциации производителей топлива и нефтехимической продукции направили письмо министру энергетики США Дженнифер Грэнхолм. Они написали, что ограничение американского экспорта нефти нанесет урон глобальным рынкам, национальной безопасности США и повысит цены на топливо внутри страны.

А СМИ тогда же передавали, что США исключают возможность введения запрета или ограничений на экспорт своего газа в Европу ближайшей зимой и помогут странам - членам ЕС справиться с энергетическим кризисом.

Ранее "Страна" сообщала, что министры стран ОПЕК+ сегодня утвердили решение сократить квоты на добычу нефти в ноябре на 2 млн баррелей в сутки.

Джо Байден назвал это решение близоруким и сказал, что разочарован им.