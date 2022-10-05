Министры стран ОПЕК+ сегодня утвердили решение сократить квоты на добычу нефти в ноябре на 2 млн баррелей в сутки.

Об этом сообщает Bloomberg.

В ОПЕК+ объяснили это решение стремлением остановить падение цен на нефть, вызванное ослаблением мировой экономики.

Что означает решение ОПЕК+ сократить добычу сразу на 2 миллионов баррелей с геополитической точки зрения, анализирует телеграм-канал "Политика Страны":