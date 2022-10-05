Страны ОПЕК+ резко сократят добычу нефти. Что это означает?
Министры стран ОПЕК+ сегодня утвердили решение сократить квоты на добычу нефти в ноябре на 2 млн баррелей в сутки.
Об этом сообщает Bloomberg.
В ОПЕК+ объяснили это решение стремлением остановить падение цен на нефть, вызванное ослаблением мировой экономики.
Что означает решение ОПЕК+ сократить добычу сразу на 2 миллионов баррелей с геополитической точки зрения, анализирует телеграм-канал "Политика Страны":
- Это решение означает, что цены на нефть продолжат держаться на высоком уровне, несмотря на ожидания мирового экономического спада (из-за чего они последний месяц шли вниз).
- Это решение выгодно России: как раз с декабря ЕС вводит эмбарго на импорт российской нефти. То есть, Россия теперь, в значительной степени, "зачтет" прекращение поставок в Европу в свою квоту по сокращению добычи, что позволит ей экспортировать нефть в другие страны почти в прежнем объёме (и по высокой цене).
- Решению ОПЕК+ пытались воспрепятствовать американцы, но этого у них, как видим, не получилось. Что стало свидетельством снижения влияния США на ключевые нефтедобывающие страны в мире (а значит и на мировой рынок нефти в целом).
- В свете этого решения становится несколько более понятной внезапная выдача в сентябре Россией иностранных добровольцев, взятых в плен в Украине. Процесс шёл при посредничестве Саудовской Аравии и, судя по всему, стал одним из составляющих стратегических договорённостей двух стран по рынку нефти. Образно говоря, Путин обменял 10 пленных на миллиарды нефтедолларов для России и миллиардные потери для европейской экономики.