Белый дом "испытывает панику" по поводу планов ОПЕК по сокращению добычи нефти и предпринимает "последние усилия", чтоб избежать "полной катастрофы".

Об этом пишет CNN.

Источники издания сообщили, что администрация президента США Джо Байдена развернула "кампанию" по убеждению союзников на Ближнем Востоке, уговаривая их проголосовать против сокращения добычи нефти на заседании членов ОПЕК+, которое пройдет в Вене 5 октября

Если их инициатива будет поддержана, цены на нефть вырастут. Это в свою очередь приведет к росту стоимости бензина в США в "опасное" время для администрации Байдена - за пять недель до выборов в палату представителей, пишет CNN.

В документах, которые Белый дом передал Минфину, перспектива уменьшения производства нефти описывается как "полная катастрофа" и "враждебный акт". Еще один чиновник сообщил CNN, что Белый дом "испытывает панику".

Напомним, по данным Financial Times, Саудовская Аравия и Россия планируют глубокое сокращение добычи нефти "даже если это приведет к ответной реакции со стороны США".

Кроме того, мы писали, что стратегический резерв нефти Соединенных Штатов сократился до рекордно низкого уровня с 1984 года. Впервые с 1983 года объем резерва меньше, чем коммерческие запасы.