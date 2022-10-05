Саудовская Аравия и Россия планируют глубокое сокращение добычи нефти.

Об этом сообщает издание Financial Times.

"Саудовская Аравия стремится поднять цены на нефть на решающей встрече в Вене, чтобы разозлить США и помочь России", – пишет издание со ссылкой на свои источники.

Размер сокращения еще предстоит согласовать, но Саудовская Аравия и Россия настаивают на сокращении на 1-2 млн баррелей в день или более, хотя это может быть поэтапно введено в течение нескольких месяцев.

По словам аналитиков, этот шаг, вероятно, вызовет ответные меры США, включая дополнительный выпуск нефти из стратегического нефтяного резерва страны.

"Это не старая Саудовская Аравия, и США, возможно, немного медлили или не желали признать это в вопросах энергетики", - сказал Раад Алкадири, аналитик Eurasia Group.

"Если они хотят более высокой цены на нефть, они ясно дали понять, что будут добиваться этого, даже если это приведет к ответной реакции со стороны США", – добавил он.

"Встреча в среду членов ОПЕК и других производителей спешно созвана в штаб-квартире картеля в Вене, а министры спешат в австрийскую столицу для того, что аналитики назвали самой важной встречей за последние годы", – пишет издание.

Ранее СМИ написали, что на встрече в Вене в среду, 5 октября, группа из стран-экспортеров нефти и нефтеносных стран, в нее не входящих (ОПЕК+) планирует сокращение добычи более чем на 1 млн баррелей в сутки.

После появления этой новости нефть сразу подорожала.