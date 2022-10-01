Западу не нужно сейчас принимать Украину в НАТО. Об этом пишет в своей редакционной колонке газета The Washington Post.

Обсуждая аннексию новых украинских территорий и предполагая, что это попытка остановить негативные для РФ тенденции на фронте, WP упоминает и заявку Киева на вступление в Альянс.

"Как бы символически и психологически важно ни было для президента Владимира Зеленского объявить в ответ на угрозы г-на Путина, что Украина будет добиваться немедленного членства в НАТО, западным лидерам нет необходимости что-либо предпринимать по этому сложному вопросу", - говорится в колонке.

По мнению редакции, Запад вместо этого должен ввести потолок цен на российскую нефть и обеспечить Европу энергией на зиму.

Также США и ЕС нужно воздействовать на Китай, Индию и Турцию, которые "все больше утомляются от войны г-на Путина и могут помочь убедить его отказаться от нее".

По данным Politico, в Белом доме и Демпартии США настороженно отнеслись к идее Зеленского подать заявку в НАТО.

По словам советника офиса президента Алексея Арестовича, Украина может вступить в НАТО уже в следующем году на встрече в Вильнюсе.

Тем временем война в Украине продолжается уже 220-й день. "Страна" следит за происходящим 1 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 219-го дня войны. Вчера президент РФ Владимир Путин произнес свою речь об аннексии украинских территорий и подписал соответствующие "договоры". После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подписывает заявку на вступление в НАТО - без ПДЧ и в ускоренном порядке. А на фронте вчера продолжались бои за Лиман. В ВСУ сообщили, что операция по окружению российской группировки на этом направлении находится на завершающем этапе.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.