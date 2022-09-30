Украина может вступить в НАТО уже в июле следующего года на саммите в Вильнюсе.

Такое мнение высказал советник Офиса президента Алексей Арестович в программе Марка Фейгина.

"НАТО должно предоставить еще, возможно, статус кандидата. После этого бить ядерным оружием, да и вообще воевать со страной-кандидатом в НАТО, немного сложней.

Сразу после нашего заявления и встречной поддержки НАТО вероятность ядерного удара по Украине существенно снизилась", – также сказал он.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг уклонился от обсуждения заявки Украины на вступление в Альянс, но пообещал продолжать помощь поставками оружием.

Война в Украине продолжается уже 219-й день. "Страна" следит за происходящим 30 сентября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 218-го дня войны. Судя по официальным сводкам, продолжается война дронов. Атаки российской армии отражены в Донецкой и в Херсонской области.

Одна из главных тем сегодня - объявление в РФ аннексии захваченных украинских территорий после псевдореферендумов. Речь идет о Луганской, Херсонской, части Донецкой и Запорожской области. Ожидается, что Путин объявит об этом сегодня. Вчера он подписал соответствующий указ.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала, что известно об иранских беспилотниках, которые стала массово применять Россия.