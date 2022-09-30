30 сентября в Украине идет уже 219-й день со дня полномасштабного вторжения РФ.

В Донецкой области бои идут вокруг Бахмута, Лимана, Авдеевки.

Армия РФ продолжает обстреливать мирные города. Вчера мощному удару подвергся Днепр, где погибли дети. В Николаеве под обстрел попала остановка общественного транспорта.

Сегодня Россия может "принять в свой состав" захваченные украинские территории после проведения там фейковых референдумов. Ожидается, что об этом объявит Путин в 15:00, когда пройдет церемония подписания "договоров" о вступлении в состав России т.н "ДНР", "ЛНР" и подконтрольных России частей Запорожской и Херсонской областей.

Подробнее об этом читайте в итогах за 29 сентября.

Ниже главные новости сегодняшнего дня. Материал обновляется.

30 сентября

09.33 ГСЧС публикует видео спасения женщины, которая оказалась заблокирована под завалами дома из-за удара по Николаеву в ночь на 30 сентября.

В результате обстрела пострадали 8 жителей дома.

09.28 23 погибших и 28 раненых после ракетного удара по Запорожью. Данные областной военной администрации.

09.16 Момент ночного удара по Днепру, где есть погибший. Ракеты попали в АТП, где сгорело более 50 автобусов.

09.04 Потери армии РФ в Украине на 30 сентября.

08.45 В Запорожье под ракетный обстрел попали люди, стоявшие в очереди на выезд в сторону неподконтрольной территории.

Есть погибшие и раненые, сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев.

Губернатор Александр Старух уточнил, что речь о колонне, которая везла туда гуманитарную помощь.

Обстрел произошел сегодня утром. Местные паблики показывают фото и видео с места происшествия.

Фото 18+

08.28 Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко публикует фото и видео из Николаева, где под обстрел попал жилой дом.

08.19 Возможность ядерного конфликта небольшая, но она существует, считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Возможность ядерного конфликта невысокая, но она существует. И если мир, имею в виду его гражданскую часть, позволит полный обвал международного механизма ядерной безопасности, последствия будут катастрофическими не только для Украины", — заявил он в интервью газете la Repubblica.

08.15 Ракетный удар по окраине Запорожья. Его подтвердил губернатор Александр Старух.

08.11 Маловероятно, что Беларусь будет непосредственно вовлечена в войну Украине со стороны России, считает "Институт изучения войны" (США).

Российские войска вряд ли будут использовать Беларусь в качестве стартовой площадки для наземных атак на Украину, несмотря на сообщения о скоплении войск и техники в Беларуси.

При этом Путин будет использовать Беларусь для развития военного потенциала ВС РФ, считают эксперты.

08.03 За минувшие сутки 29 сентября в Донецкой области от действий РФ погибли 8 мирных жителей.

Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Четыре человека погибли в Долине, один в Богородичном, один в Славянске, один в Водяном, один в Шевченко. Еще 17 человек получили ранения.

07.50 О прилете "Искандеров" по Днепру сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Один человек погиб и пятеро ранены. Ракеты РФ уничтожили транспортное предприятие. Во время пожара, нанесенного ударом, сгорели 52 автобуса, еще 98 пострадали.

В городе повреждены несколько многоэтажек, гимназия, магазин и административные здания. Спасатели с ночи работают на местах прилетов и выясняют масштабы разрушений.

"Жарко" ночью было и на Никопольщине. Россияне трижды ударили по району "Градами" и тяжелой артиллерией.

В Красногригорьевской общине повреждены промышленные объекты, десяток частных домов, водопровод и линия электропередач.

В Никополе снаряды зацепили частные дома. Обошлось без погибших и раненых.

07.35 Мэр Днепра Борис Филатов говорит, что после удара "Искандерами" вышли из строя более сотни автобусов местного АТП.

Губернатор Валентин Резниченко сообщает, что более 50 автобусов уничтожено и 98 повреждены.

Также при вчерашнем обстреле Днепра погиб один и ранено пять человек.

Кроме того, пострадали многоэтажки, частные дома и общественные здания.

07.20 Главное из сводки Генштаба на утро:

1. За минувшие сутки российские оккупанты нанесли 5 ракетных и 11 авиационных ударов, совершили более 100 обстрелов из РСЗО по военным и гражданским объектам

От вражеских ударов пострадали Славянск, Краматорск, Бахмут, Днепр, Кривой Рог, Николаев, Никополь, Вознесенск, Павловка, Высокополье, Белогорка и Мирное.

2. В Беларуси началась проверка средств радиотехнического обеспечения аэродромной сети, что может свидетельствовать о возможности использования белорусских аэродромов вооруженными силами РФ.

3. В Мариуполе учителям угрожают увольнением в случае отказа обменивать украинский паспорт на российский. В населенном пункте Токаревка Херсонской области оккупанты предупредили, что в случае неполучения паспортов российской федерации до 1 октября, жители подлежат выселению.

4. В Херсоне выселили жителей нескольких общежитий для дальнейшего заселения военнослужащих российских оккупационных войск, которые прибыли на усиление.

06.50 В Киевской области и Киеве сегодня облачно с прояснениями. Ночью дождь, днем без осадков. Температура днем +18...+23.

06.41 В Украине сегодня облачно с прояснениями. Днем пройдут отдельные грозы. В большинстве северных областей, в Винницкой, Одесской и Николаевской областях без осадков.

Утром в западных областях местами туман.

Температура днем +18...+23. В Закарпатье +15...+19. На юге днем до +22...+27.

06.17 Подробности по удару в Николаеве.

Спасатели деблокировали женщину. Она жива. Восемь раненых.

Сейчас сверяют списки жильцов.

06.00 Ночью войска РФ обстреляли Николаев.

Об этом сообщил глава области Виталий Ким.

Всего было 7 взрывов (2 как минимум за городом). Двумя ракетами ракетами российские оккупанты атаковали спальный жилой район.

Одна ракета попала в 9-этажку. Там серьезные повреждения. Под завалами находятся люди.

04.00 В Брюсселе встретится Контактная группа по обороне Украины, которую возглавляют США. Встреча запланирована на 12 октября в преддверии встречи министров обороны НАТО.

01.00 Стало известно, что Путин подписал указы "о признании государственного суверенитета и независимости" Херсонской и Запорожской областей. Документы подписаны 29 сентября. В них говорится, что они вступают в силу со дня подписания.