НАТО не придется участвовать в войне в Украине, поскольку она может закончиться раньше, чем Украина пройдет все необходимые бюрократические процедуры для вступления в Альянс.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона.

Подоляк сказал, что подача Украиной заявки на вступление в НАТО не повлияет на войну против России и происходящее на оккупированных территориях и символизирует начало новой эры для Украины и формирования архитектуры безопасности.

"Как только Украина финализует правильно войну, как только Россия проиграет, после этого не будет никаких препятствий для нас, чтобы вступить в НАТО", - сказал советник главы Офиса президента.

На вопрос журналиста, будет ли вынуждено НАТО вступить в войну против России в случае принятия Украины в Альянс, Подоляк ответил: "Я думаю, что войну можно будет закончить немного быстрее, чем мы пройдем все бюрократические процедуры".

По его мнению, Украина может практически одновременно с освобождением территорий войти в НАТО, чтобы предотвратить возникновение подобных масштабных войн в Европе в будущем.

По его словам, подача заявки на членство в НАТО преследует две цели: определить стратегический вектор и ускорить поставки оружия НАТО в Украину.

"То есть, исходя из его слов, нет расчета на вступление в альянс до окончания войны (чтоб НАТО вступил в неё на стороне Украины). С этой точки зрения, подачу заявки в НАТО именно сегодня можно рассматривать ещё под одним углом - как просто яркий пиар-ход команды президента в ответ на провозглашение Москвой аннексии украинских территорий", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, 30 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина подписала заявку на вступление в НАТО в ускоренном режиме.

Ранее мы писали о первой реакции из России на заявление Зеленского о подаче заявки на ускоренное вступление в НАТО. По словам депутата Госдумы РФ Леонида Слуцкого, заявление Зеленского о заявке Киева на ускоренное вступление в НАТО "звучит как прямое приглашение альянса вступить в военный конфликт с Россией".