Украина обязательно станет членом НАТО, если Альянс будет существовать до того момента, когда будет такое окно возможностей.

Об этом заявила вице-премьер Ольга Стефанишина в интервью изданию "Европейская правда".

"Украина уже сближена с Альянсом максимально, насколько это возможно без членства. Идет взаимодействие с НАТО. А основные "морковки" и возможности мы теперь можем получить исключительно как член Альянса, с 5-й статьей (о коллективной защите)", – сказала она.

"Я не хочу углубляться в детали, но это окно возможностей вступления в НАТО, когда может быть принято решение о нашем вступлении в НАТО, может наступить даже до окончания войны.

А я хочу обратить внимание, что Украина много раз заявляла о своем желании стать частью Североатлантического союза. Теперь решение должно быть принято в Брюсселе", – добавила вице-премьер.

По ее словам, Киев стал несерьезно относиться к Москве после ее реакции на подачу заявки на членство в НАТО Швецией и Финляндией.

"Поэтому мы не очень серьезно относимся к любым заявлениям Российской Федерации и будем готовы вернуться к дискуссии после освобождения наших территорий", - заявила Стефанишина.

Ранее российские власти заявляли, что менее жестко настроены против вступления Финляндии и Швеции в НАТО, чем по Украине, потому что со скандинавскими странами у РФ нет территориальных споров.

Также "Страна" сообщала, что перед началом войны канцлер Германии Олаф Шольц гарантировал Владимиру Путину, что Украина не вступит в НАТО в течение ближайших 30 лет.