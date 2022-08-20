Из Британии и США начали идти заявления о возможном вступлении НАТО в войну в Украине, если на Запорожской АЭС произойдёт в результате обстрелов утечка радиации. Озвучивают их пока отдельные парламентарии.

"Это действительно даже не обсуждается. Любая утечка убьет людей в странах НАТО, это автоматическая статья 5", - написал член Палаты представителей Конгресса США Адам Кинзингер.

А член британского парламента Тобиас Эллвуд заявил: "Любое преднамеренное повреждение украинского ядерного реактора с возможной утечкой радиации будет нарушением статьи 5 НАТО".

Согласно статье 5 Устава НАТО, нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов Альянса и влечёт за собой вступление в войну всех членов НАТО.

Пока трудно сказать, что означают данные заявления американских и британских парламентариев по ЗАЭС - их собственная инициатива, позиция отдельных групп в американской и британской элитах, согласованная с властями форма давления на Москву или что-то иное.

С призывом о необходимости задействовать 5 статью НАТО в случае аварии на ЗАЭС выступил также государственный деятель - госсекретарь Министерства обороны Польши Войцех Скуркевич. Правда, повод для задействования этой статьи (по которой НАТО фактически начинает военные действия с Россией) у Польши другой - размещение Россией гиперзвуковых ракет в Калининградской области.

"Как государство на восточном фланге НАТО, мы полностью осознаем угрозу, и наши действия будут адекватны действиям, которые предпринимает Россия", - предупредил Скуркевич.

Он сказал, что в случае возникновения реальной угрозы будет автоматически задействована 5-я статья Устава НАТО, то есть, формула "один за всех и все за одного".

Напомним, что Украина и Россия обвиняют друг друга в обстрелах Запорожской АЭС (ее сейчас контролирует РФ). Страны Запада требуют от России вывести свои войска из района станции и вернуть ее под контроль Украины.

Как писала "Страна", из-за угрозы аварии на ЗАЭС в Энергодар доставили 25 тысяч таблеток для защиты щитовидной железы.

По данным Госинспекции ядерного регулирования, отключение энергоблоков ЗАЭС может привести к "сценарию Фукусимы", авария на которой случилась в 2011 году из-за выхода из строя систем охлаждения.

В случае аварии на ЗАЭС радиация достигнет Киева, Донбасса, стран Балтии, Польши и Беларуси.

Тем временем война в Украине продолжается уже 178-й день. "Страна" следит за происходящим 20 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 177 дня войны. Вчера вечером взорвался склад боеприпасов под Белгородом, а над Керчью и Севастополем сработала ПВО. "Власти" Крыма заявили, что сбили украинские беспилотники. Киев своего участия в данных событиях не подтверждал.

Кроме того, Администрация Байдена и Пентагон заявили, что готовы предоставить Украине дополнительную военную помощь на сумму около 800 миллионов долларов.

Также вчера сообщалось, что Кабмин разрешит с 1 сентября выезжать за границу мужчинам-представителям бизнеса. Это станет первым подобным серьезным послаблением для мужчин с 24 февраля.

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Более подробно об итогах пятницы, 19 августа, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".