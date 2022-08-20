Из-за угрозы аварии на ЗАЭС в Энергодар доставили 25 тысяч таблеток для защиты щитовидной железы
В Энергодар из областного резерва доставлено 25000 таблеток калия йодита - препарата, способного защитить щитовидную железу от накопления радиоизотопов йода в случае загрязнения местности в результате аварии на Запорожской АЭС.
Об этом сообщил в своем Телеграм-канале мэр Энергодара Дмитрий Орлов.
По его словам, радиационный фон на промплощадке Запорожской АЭС и непосредственно в городе соответствует норме. Принимать препарат для профилактики заранее не требуется, только по команде, в случае реально подтвержденной опасности.
Дозировка составляет:
- для взрослых и детей в возрасте от 12 лет – 125 мг.
- для младенцев от рождения до 1 месяца – 16 мг.
- для детей от 1 месяца до 3 лет – 32 мг.
- для детей 3-12 лет – 62,5 мг.
Получить препарат можно будет со следующей недели через семейного врача из расчета 1 таблетка 0,125г на человека.
Напомним, в течение последней недели район прилегающий к Запорожской АЭС (сейчас контролируется россиянами) подвергается постоянным обстрелам. Украина и Россия обвиняют в обстрелах друг друга.
Кроме этого, Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал срочно договориться о восстановлении гражданского статуса Запорожской АЭС и обеспечении безопасности этой зоны.
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