В Энергодар из областного резерва доставлено 25000 таблеток калия йодита - препарата, способного защитить щитовидную железу от накопления радиоизотопов йода в случае загрязнения местности в результате аварии на Запорожской АЭС.

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

По его словам, радиационный фон на промплощадке Запорожской АЭС и непосредственно в городе соответствует норме. Принимать препарат для профилактики заранее не требуется, только по команде, в случае реально подтвержденной опасности.

Дозировка составляет:

- для взрослых и детей в возрасте от 12 лет – 125 мг.

- для младенцев от рождения до 1 месяца – 16 мг.

- для детей от 1 месяца до 3 лет – 32 мг.

- для детей 3-12 лет – 62,5 мг.

Получить препарат можно будет со следующей недели через семейного врача из расчета 1 таблетка 0,125г на человека.

Напомним, в течение последней недели район прилегающий к Запорожской АЭС (сейчас контролируется россиянами) подвергается постоянным обстрелам. Украина и Россия обвиняют в обстрелах друг друга.

Кроме этого, Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал срочно договориться о восстановлении гражданского статуса Запорожской АЭС и обеспечении безопасности этой зоны.

Война в Украине продолжается уже 178-й день. "Страна" следит за происходящим 20 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 177 дня войны. Вчера вечером взорвался склад боеприпасов под Белгородом, а над Керчью и Севастополем сработала ПВО. "Власти" Крыма заявили, что сбили украинские беспилотники. Киев своего участия в данных событиях не подтверждал.

Кроме того, Администрация Байдена и Пентагон заявили, что готовы предоставить Украине дополнительную военную помощь на сумму около 800 миллионов долларов.

Также вчера сообщалось, что Кабмин разрешит с 1 сентября выезжать за границу мужчинам-представителям бизнеса. Это станет первым подобным серьезным послаблением для мужчин с 24 февраля.

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Более подробно об итогах пятницы, 19 августа, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".