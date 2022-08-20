С 1 сентября для украинских мужчин призывного возраста приоткрывается граница. Правда, не для всех и с условиями.

Мы уже писали, что 19 августа в Минэкономики анонсировали решение Кабмина о выезде мужчин - представителей бизнеса за границу. Разрешения для ФОП и юрлиц будут оформляться через "Дию" - для этого запускают экспериментальный проект "еВидрядження".

Получить добро на выезд сотрудников смогут те компании, где средняя зарплата составляет не ниже 20 тысяч, нет задолженностей по налогам (в частности, ЕСВ) и все в порядке с отчетностью. В командировку за границу может уехать одновременно не больше 10% трудового коллектива (но не более 10 человек) и не дольше, чем на 7 дней.

Самое интересное: предпринимателям придется вносить залоги - 200 тысяч гривен на эскроу-счет в Ощадбанке. Деньги обещают возвращать после возврата сотрудников в Украину. Если условия будут нарушены, залог уйдет на нужды Минобороны, а бизнесмен больше никогда не сможет оформить новые разрешения на выезд сотрудников, плюс будут аннулированы уже действующие.

"Нарушение условий - это в том числе невозврат выехавшего на родину. То есть фактически государство запускает платный выезд людей за границу", - считает руководитель адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Он также прогнозирует, что появится новая схема выезда мужчин наряду с уже действующими.

"В списке кроме вариантов "Волонтер", "Студент", "Белый билет" появится еще одна схема - "Бизнесмен", - сказал юрист.

"Банки начнут выдавать кредиты в сумме 200 тыс для залога под выезд. Вот и долгожданное стимулирование кредитования", - с иронией написал член совета Национального банка Украины Василий Горбаль.

В то же время глава объединения SAVEФОП и предприниматель Сергей Доротич говорит, что выезд даже на таких условиях - для бизнеса как глоток свежего воздуха.

"Предпринимателям нужно заключать контракты, заниматься поставками товара, а то видим, что отгрузили, уже на растаможке, и нередко возникают вопросы", - добавил Доротич.

При этом в бизнес-среде говорят, что "еВидрядження" пролоббировали айтишники, у которых сильное лобби в нынешней власти в лице "цифрового" министра Фёдорова, который, собственно, и презентует сейчас эту новую опцию.

"Теперь айтишники все попросту разбегутся. 200 тысяч для них не деньги", - прогнозирует Доротич.

Тем более, что многие из них оформлены как ФОПы, а потому могут отправить в командировку сами себя (если не будет введено условие о необходимости наличия наемных работников у ФОПа).

Разбирались, как будет работать выезд мужчин по бизнес-нуждам и кто может воспользоваться заграничной командировкой.

Выезд за 200 тысяч

Тема выезда мужчин призывного возраста, без преувеличения, является одной из самых обсуждаемых в обществе. Было уже несколько попыток "разблокировать" границы.

В частности, подавались петиции, которые набирали необходимые для рассмотрения президентом голоса просто молниеносно. Но Зеленский отвечал отказом. Также в Раде недавно сообщили, что не собираются отменять запрет на выезд мужчин.

Поэтому новость о том, что государство все ж таки решило открыть границу для массового выезда мужчин, вызвало немалое удивление, а также версии, что постановление Кабмина пролоббировали определенные категории бизнеса.

Некоторое время назад в IT-ассоциации нам рассказывали, что айтишники ждут послаблений по выезду. Официальное объяснение: отечественная IT-индустрия стремительно теряет валютные заказы - иностранные подрядчики не хотят иметь дел с невыездными специалистами.

К слову, параллельно с айтишниками идею выезда лоббировали также бизнес-ассоциации и отдельные предприятия.

"Последнее время бизнес подавал предложения в рабочие группы Национального совета по восстановлению", - говорит глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

И вот теперь разрешение на выезд дали.

В Минэокномики сегодня анонсировали разрешение на выезд для представителей бизнеса уже с 1 сентября.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров также подтвердил эту информацию и озвучил подробности:

услуга запускается в экспериментальном формате в "Дие" и будет называться "еВидрядження";

воспользоваться ею смогут ФЛП и юрлица;

выезжать можно не дольше, чем на 7 дней;

нужно будет внести 200 тысяч долларов на счет в Ощадбанке;

одновременно в командировку могут уехать не более 10% сотрудников.

О е-командировках за границу в своем Телеграм написал нардеп Ярослав Железняк. Он уточнил, что оформить выезд для себя и сотрудников смогут предприниматели, которые не имеют задолженности по ЕСВ и своевременно подают налоговую отчетность. Залоговые 200 тысяч можно будет получить обратно после возвращения в Украину. В случае нарушения условий (то есть, если человек не вернется в 7-дневный срок) деньги перечислят на потребности Минобороны, предприятие больше никогда не сможет оформить новые разрешения, а уже действующие будут аннулированы.

"Механизм "еВидрядження" цифровизован - участники будут подавать заявки и получать разрешения через портал "Дия". Таким образом ускорим процесс и снимем бюрократические и коррупционные риски", - написал нардеп.

Самого документа о выезде мужчин ни в открытом доступе, ни у бизнес-ассоциаций пока нет.

"Ищем хотя бы драфт, чтобы юристы посмотрели", - заявили нам в одной из ассоциаций.

По словам главы секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрея Забловского, еще остался ряд вопросов об условиях выезда.

"В частности, 7 дней для командировки с учетом нынешней логистики - это очень мало. Бизнес предлагает увеличить сроки до 14 дней. А размер страховки предлагалось установить в 100 тысяч гривен, а не 200 тысяч. Так как решение запускается как экспериментальное, есть надежда, что в скором времени можно будет смягчить некоторые критерии и отработать проблемные моменты е-командировок", - говорит Забловский.

Отметим, что разрешение на выезд мужчин за границу даже под залог и всего на 7 дней - наиболее серьезное послабление в этом вопросе с начала войны.

Но кому оно пригодится больше: бизнесу или предприимчивым посредникам, которые смогут организовать новую схему вывоза мужчин за границу?

Глоток свежего воздуха. Дорого

Сергей Доротич говорит, что для запертых в стране уже полгода бизнесменов выезд за границу даже с условиями - это как глоток свежего воздуха.

"Инициатива хорошая. Предприниматели должны иметь возможность выезжать для заключения контрактов, переговоров, организации поставок товара. А то то, что тебе отгружают, в итоге видишь уже после растаможки, и иногда такое приходит!" - возмущается Доротич.

При этом он говорит, что сразу же появилась масса вопросов об условиях.

"Во-первых, почему зарплата по компании должна быть не ниже 20 тысяч? Откуда цифра, почему даже не средняя зарплата по стране, а выше? Очевидно, решение готовилось под IT-компании, для них этот порог заведомо проходной. Для многих небольших компаний из других сфер зарплатный уровень в 20 тысяч недосягаем, не из чего такие деньги платить. Во-вторых, почему залог в 200 тысяч? В-третьих, технический вопрос, как его потом из банка забрать. С возвратом залогов, как показывает практика, могут быть проблемы. Процесс рискует затянуться на недели. А при высоких инфляционных рисках можно только предположить, что станет с деньгами за это время. Почему бы не привязать залог к валюте или не брать изначально в долларах или евро?" - говорит Доротич.

Вице-президент IT-ассоциации по правовым вопросам и глава компании Alcor Дмитрий Овчаренко говорит, что заграничные командировки очень нужны IT-сектору: они позволят встречаться с иностранными клиентами и удерживать их заказы в Украине.

"Также выезд специалистов в офис клиента и решение части вопросов по проектам на месте является одним из условий контракта - не все можно сделать дистанционно", - пояснил Овчаренко.

В то же время руководитель компании деревообработки ВГСМ Ирина Мацепура говорит, что для их предприятия вопрос заграничных командировок остро не стоит. Глава концерна "Ярослав" Александр Барсук также отметил, что массовые заграничные командировки никому особо не нужны.

"Этим будут пользоваться для того, чтобы поехать в гости к семьям, которые сейчас за границей, или отдохнуть за границей. Доля тех, кто станет ездить сугубо по бизнесу, вряд ли превысит 5-7%", - считает он.

"Мы уже открываем турагентство, будем предлагать недельные туры для мужчин в Турцию", - иронизирует владелец сети АЗС Prime Дмитрий Леушкин.

Впрочем, есть мнение, что нововведение вскоре используют для очередной схемы выезда мужчин за границу - как краткосрочного, так и навсегда.

"Айтишники теперь окончательно все разбегутся", - прогнозирует Доротич.

"Они и так разбегаются, все, кто хочет", - парировал Овчаренко.

Новая схема?

Как следует из первых подробностей об "еВидрядженни", будет предусмотрено несколько предохранителей от того, чтобы право на выезд для командировочных превратилось в схему по легализации бегства мужчин из страны.

В частности:

Оформление разрешений будет идти через "Дию", все прозрачно и с минимальным влиянием человеческого фактора. Но тут же на ум приходит система "Шлях", в которой регистрируются дальнобойщики. Она тоже электронная и прозрачная, что, впрочем, не помешало создать на ее базе схему по вывозу мужчин из страны.

В случае нарушения условий новые разрешения на фирму или ФОП оформляться больше никогда не будут, а действующие аннулируют.

Залоговые 200 тысяч в случае несоблюдения условий возвращать не будут, а это довольно большие деньги - 5 тысяч долларов. Для сравнения: выезд по схеме "Студент" (то есть через поступление в иностранные вузы) берутся организовать за сумму от 2,5 тысяч долларов, а "белый билет" стоит от 2-3 тысяч. То есть схема "командировка", если она появится, будет дорогой: 5 тысяч долларов - это только залог, а еще нужно заплатить ЕСВ с зарплаты в 20 тысяч и предусмотреть интерес посредника.

Впрочем, как считает Ростислав Кравец, "схема уже прослеживается".

"Несложно открывать/закрывать ФОП, обеспечивая или краткосрочные выезды мужчин (скажем, к семье или на отдых), или выезд навсегда. Люди рискуют только деньгами - 200 тысяч плюс. Но многие сочтут эту сумму приемлемой. Для бизнеса, который поставит на поток командировки, особых рисков из-за невозвращенцев тоже не вижу: на прежний ФЛП перестанут разрешения выдавать, можно новый открыть. Да в принципе каждый желающий может открыть на себя ФОП и уехать", - говорит Кравец.

Впрочем, отметим, что все эти предположения актуальны, если только не пропишут требования к дате регистрации ФОП или юрлица - например, условие, по которому компании должно быть не меньше года. А также не пропишут условие о необходимости ФОПу иметь наемных работников.

Сергей Доротич также говорит о схеме.

"Сейчас проводники переводят мужчин за границу, бывает, и по 7-10 тысяч долларов. И это с рисками, что в любой момент все сорвется. А тут за 200 тысяч гривен появляется комфортная и легальная схема выезда. Но понятно, что, кто хочет, тот и так уедет, по этой схеме или по другой. Радует хотя бы то, что в этот раз деньги будут получать не только посредники, но и бюджет", - подытожил Доротич.