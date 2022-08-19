Госпогранслужба опубликовала разъяснение о разрешении на выезд мужчинам, являющимся членами экипажа воздушных судов.

"На общих основаниях выезда мужчин, подлежащих мобилизации", - говорится в сообщении ГПСУ.

Напомним, что ранее в Верховной Раде сообщили, что не собираются отменять запрет на выезд мужчин. Под исключения не попадут даже моряки. Вместе с тем, студенты и некоторые другие категории по закону имеют отсрочку призыва и могут выезжать за пределы страны при наличии документов.

Послабления за время войны получили только три категории граждан: водители, которые перевозят медицинские грузы, грузы гуманитарной помощи и т.п. железнодорожники, а также спортсмены и тренеры, участвующие в международных соревнованиях или готовящиеся к ним.

Тем временем европейские работодатели "соскучились" по нашим заробитчанам. К примеру, в Польше для украинских заробитчан-мужчин даже выросли зарплаты — ранее им предлагали 14-16 злотых в час, сейчас — до 18-20 злотых. В нашем материале читайте подробнее о том, какая работа есть для украинцев в Европе и как мужчины выезжают на заработки.