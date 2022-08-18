В Европу возвращаются украинские заробитчане. На фоне потока наших граждан, спасающихся в ЕС от войны, в последнее время растет число тех, кто никуда бежать изначально не собирался, но теперь остро нуждается в работе и деньгах.

"Найти работу в Украине все сложнее, гривна обесценивается, ценники в магазинах взлетели. Поэтому люди стали массово искать работу за границей. В Европу потянулись как заробитчане, которые работали там ранее, но с началом войны по тем или иным причинам оказались в Украине, так и "новички" — те, кто за границей никогда не работал",— рассказал нам глава Всеукраинской ассоциации агентств по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

По данным заместителя директора, рекрутера-аналитика Львовской консалтинговой группы Оксаны Абраменко, по состоянию на август по запросам от претендентов на работу за границей установлен рекорд — их на 25% больше, чем на январь 2022 года, то есть, в довоенное время.

На заработки едут и женщины, и мужчины (отдельный вопрос как они обходят запрет на пересечение границы, но вернемся к нему позже) — нередко без детей и из более -менее спокойных регионов.

Эксперт рынка труда Татьяна Пашкина говорит, что на украинских ресурсах по трудоустройству также выросло число заграничных вакансий (при этом их все еще меньше, чем до войны). Большинство заробитчан предпочитает найти работу заблаговременно и ехать в ЕС уже прицельно — к работодателю.

Отметим, что европейские работодатели "соскучились" по нашим заробитчанам, "к примеру, в Польше для украинских заробитчан-мужчин даже выросли зарплаты — ранее им предлагали 14-16 злотых в час, сейчас — до 18-20 злотых",— говорит Воскобойник.

Разбирались, какая работа есть для украинцев в Европе, и как мужчины выезжают на заработки.

Второе пришествие заробитчан

О том, как в Европе устраиваются наши беженцы мы уже писали. Многие не могут найти работу, и по сути, не вписываются в тамошний рынок труда по нескольким причинам.

Во-первых, в числе беженцев много украинцев, которые ранее работали на офисных должностях. Претендовать на такую же работу в ЕС они не могут, так как не знают языка и зачастую не вписываются в профессиональные требования (скажем, бухгалтера не знают нюансов местного бухучета, юристы — законодательства, инженерам и врачам во многих европейских странах нужно подтверждать дипломы). А к неквалифицированной тяжелой работе на производстве и в полях готовы не все.

Во-вторых, беженцы уехали из Украины с детьми. Нужно решать вопрос с отдельным жильем, детсадами и школами, что подходит далеко не всем работодателям, — говорит Воскобойник.

Но заробитчане — совсем другое дело. Они изначально настроены на тяжелую работу и едут в Европу без детей. Поэтому для них у европейских работодателей вакансии есть.

Какая есть работа в Европе и что с зарплатами

На заводе по производству изделий из пластика в Кошице (Польша) трудится большая трудовая "диаспора" украинцев.

Олег из Полтавской области подписал годовой контракт. Оплата - 17 злотых в час, смены — от 8 до 15 часов в день, можно выбирать. "Я работаю по 15, набиваю часы, чтобы больше заработать. За смену — 255 злотых, за месяц - больше тысячи евро. Предоставляют место в общежитии за 60 евро в месяц. В целом и работать, и зарабатывать можно",— рассказал нам мужчина.

По его рекомендациям на предприятие приехало уже несколько друзей и знакомых. "Есть те, кто никогда не то, что не работал в ЕС, даже не выезжал за границу ни разу и загранпаспорта не имел. Но сейчас дома работы попросту нет",— говорит Олег.

Его землячка Наталия работала на местном молокозаводе, но два месяца назад попала под сокращение, "Муж тоже без работы. Поэтому оставила с ним детей, и решила ехать в Польшу",— говорит Наталия.

"Сейчас поток украинских беженцев в Европе пошел на спад, многие возвращаются. Но активно стали ехать заробитчане, в том числе, "новички",— констатирует Воскобойник.

В отличие от довоенного заробитчанства, нынешнее имеет свои особенности.

Первая — едет больше женщин, чем мужчин. По словам Воскобойника, соотношение примерно 60 к 40. Понятно, что это связано с запретом для мужчин от 18 до 60 лет на пересечение границы.

"Получается, что теперь за материальное положение семьи отвечают у нас женщины. Многие еще и оставшихся в Украине мужей кормят",— говорит Воскобойник.

При этом, заметим, показатель в 40% для мужчин-заробитчан с учетом действующего запрета на выезд все же очень большой. Даже с учетом, что многие работали в Европе еще до войны и просто не заезжали в страну после 24 февраля. То есть, понятно, что есть лазейки. Но вернемся к этой теме чуть позже.

Вторая особенность "военного заробитчанства"— большая доступность европейского рынка труда.

"Украинцы получили право легально работать во всех странах Европы. Поэтому им уже не нужно каждые три месяца возвращаться домой, как по безвизу. Плюс, к примеру, вакансии в Германии, на которые ранее было не так просто попасть, сейчас стали доступными",— говорит Воскобойник.

В отличие от беженцев, работы для которых в Европе не так много, для заробитчан предложений хватает. При этом на украинских сайтах заграничных вакансий стало вдвое меньше, чем до войны,— говорит Абраменко.

Она поясняет это тем, что многие европейские работодатели, зная о запрете на выезд для мужчин, даже не подают заявки на подбор персонала, так как нуждаются в основном в работниках-мужчинах — строителях, водителях, работниках на производство и др.

При этом растет поток резюме, и в итоге конкурс на одну зарубежную вакансию растет— в среднем, он составляет 3-5 человек на место.

Но многие иностранные компании все равно продолжают искать работников мужчин в Украине.

"В итоге "мужских" вакансий сейчас — 65-70%. Особенно высокий спрос на сварщиков, монтажников, работников склада, строителей, водителей. Некоторые работодатели пытаются перепрофилировать традиционно мужские вакансии под женщин (к примеру, маляров, работников склада и др), но не всегда это выходит. К примеру, в одной из польских компаний нам рассказали, что из-за дефицита украинских бригад остановили несколько объектов. Теперь работает только польская бригада — одна на три объекта",— отмечает Абраменко.

Для женщин—заробитчан есть немало предложений в сфере услуг: ресторанном и отельном бизнесе, бьюти-индустрии, по уходу за пожилыми и др, а также — сезонных вакансий в сельском хозяйстве. Больше всего работы для украинцев традиционно в Польше, Словакии, Чехии.

Но увеличилось количество предложений также в Германии, Финляндии, Голландии. Работниц в отели и рестораны активно ищут компании не из ЕС —из ОАЭ и Катара. А строителей — в Израиле.

Что с зарплатами? В Польше, Словакии, Чехии в среднем предлагают 3-5 евро в час. В Западной Европе тарифы выше — от 10—11 евро в час.

При этом, по многим вакансиям, на которые претендуют украинские беженки, такса упала из-за большого предложения.

"К примеру, в Польше на уборке помещений ранее платили 16 злотых в час, сейчас —13 злотых. Наши женщины готовы работать за любые деньги, чтобы прокормить детей", — говорит нам жительница Киевской области Татьяна, которая сейчас живёт возле Познани и работает на уборке квартир и домов.

А вот "мужские" вакансии, по словам Воскобойника, наоборот, подорожали. К примеру, на производстве платят до 18-20 злотых против 14-16 злотых в прошлом году.

"Электрикам в Польше предлагают 1000—1200 евро, в Германии — до 2300 евро. Сварщики в Польше тарифицируются по 28-36 злотых в час, в Германии — 14 евро в час. Водителям в Восточный Европе обещают до 1300 евро, в Западной — до 2500 евро в месяц",— приводит пример Абраменко.

По ее словам, интересные тенденции, которых не было до войны, — готовность работодателей предоставлять бесплатное жилье (ранее за него нужно было доплачивать, хоть и недорого), обучать за свой счет и перевозить семьи. То есть, определенная часть европейских компаний готова вложиться в интеграцию наших сограждан.

Как выезжают мужчины

То есть, спрос на работников-мужчин из Украины в Европе бьет рекорды, а зарплаты растут. При этом, как известно, в нашей стране действует запрет на выезд мужчин от 18 до 60 лет. И пока "сбить" его не удалось, хотя было уже несколько петиций и законопроектов на эту тему.

Впрочем, кадровики ведут свою статистику выездов мужчин-заробитчан. И в последнее время поток растет.

"В мини-опросе в чате рекрутеров 14% агентств уже ответили, что мужчины выезжают на работу. Некоторые фирмы отмечают, что едут только женщины. Но опрос еще не окончен. То есть, сам факт, что запреты обходятся, — налицо",— говорит Абраменко.

Мы уже писали по каким схемам мужчины выезжают за границу. Это, в частности, схемы "белый билет" (от 2-3 тысяч долларов), то есть, признание человека не подлежащим мобилизации, "студент" (от 2 тысяч), когда выезжающего оформляют на учебу в иностранный вуз, "волонтер" (оформление водителем-дальнобойщиком или волонтером).

Оксана Абраменко рассказала, как еще обходят запреты именно заробитчане (перечисленные выше схемы используют не только для выезда на работу).

"Транспортные компании, к примеру, заключают договора с европейскими фирмами, и бронируют водителей, а затем оформляют им зарубежные командировки. В одной из львовских фирм по такой схеме каждый месяц выезжает по 5-6 водителей. Они едут на три месяца, затем возвращаются, и снова выезжают. Но точно так же делали те, кто ранее работал в Европе по безвизу, для европейских работодателей такой формат работы — не проблема",— говорит Абраменко.

Также мужчины, чтобы выехать, оформляют опекунство, "усыновляют" детей (от 3 тысяч евро).

"Что интересно— если сделать гендерный срез по тем, кто интересуется работой за границей, или размещает резюме, то две трети — это мужчины",— говорит Абраменко.

Правоохранительные органы регулярно отчитываются о том, что перекрыли "коридоры" для выезда мужчин за границу и ликвидировали схемы. Но, как видно, в целом система работает.

Напомним, ранее "Страна" разбиралась, как менялась ситуация на рынке труда в Украине во время войны.

Также мы рассказывали, как украинские мужчины выезжают в Европу под видом студентов иностранных вузов.