В Украине меняется ситуация с работой. С одной стороны, заметно небольшое оживление с предложением вакансий. При этом рабочие места вслед за бизнесом переезжают в западные регионы страны.

С другой стороны, работа сейчас есть далеко не для всех украинцев. Даже некогда дефицитные строители оказались не у дел. Плюс во многих отраслях продолжается снижение зарплат.

"Некоторые работодатели в буквальном смысле выкручивают руки. Пытаются заполучить специалиста, который будет работать за двоих, а то и за троих, и при этом за мизерную зарплату", - говорит эксперт рынка труда Татьяна Пашкина.

Впрочем, некоторые работодатели не только не срезают, но даже повышают зарплаты.

"У нас оклады выросли на 10-15%, и это только начало", - отмечает владелец сети АЗС Prime Дмитрий Леушкин.

Разбирались, как украинцы в войну ищут работу и на какие зарплаты они могут претендовать.

Треть украинцев - без работы?

О том, как война ударила по рынку труда в Украине, мы уже подробно писали. По данным Международной организации труда, с начала войны в нашей стране утрачено порядка 4,8 млн рабочих мест. В прошлом году МОТ оценивала армию безработных в Украине в 1,5 млн человек. То есть она выросла примерно втрое.

Госстат с начала войны не публикует данных о занятости населения. По итогам 2021 года официальная безработица в Украине составляла 10,3%. Можно предположить, что сейчас этот уровень близок к 30%, говорят аналитики.

Правда, на биржах труда людей стало даже меньше, чем в прошлом году. К началу июля этого года, по данным Государственного центра занятости, были зарегистрированы около 312 тысяч безработных - это на 8% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. Впрочем, эксперты говорят, что эти данные не отражают реальную ситуацию на рынке труда. Многие украинцы попросту не регистрируются на биржах: у части все еще есть приостановленные трудовые контракты на прежнем месте работы, а некоторые уехали за границу. Да и надежды на то, что на бирже труда им помогут с работой, у людей все меньше.

"По сути, в стране нарастает скрытая безработица. В центрах занятости некоторые просто не хотят регистрироваться, особенно после заявлений о привлечении к общественным работам. Да и работа формально у многих еще есть - просто договор приостановили и зарплату не платят", - говорит Дудин.

Нардеп Ярослав Железняк в своем Телеграме приводит следующую статистику по конкурсу на рабочие места от Госслужбы занятости. В сфере финансов и страхования число претендентов превышает количество вакансий почти в 10 раз, в госуправлении - в 7 раз, в медиа - в 6 раз. При этом в сегменте водоснабжения и канализации превышение всего в 1,1 раза, в образовании - в 1,3 раза, в добывающей промышленности - в 1,5 раза.

"Но это официальная статистика, в данных есть большие погрешности. Далеко не все безработные становятся на учет, а Госслужба аккумулирует далеко не все вакансии", - пишет нардеп.

Вакансии едут на запад

В кадровом агентстве GRC отмечают, что на рынке труда сейчас происходят структурные изменения. Одно из главных - работа переезжает в западные регионы, куда массово переместился бизнес и уехали многие переселенцы.

В июне доля актуальных вакансий в западных регионах увеличилась. И даже несмотря на внутреннюю миграцию, во Львовской, Ивано-Франковской и других западных областях конкуренция между соискателями остается низкой, поэтому найти работу там проще", - говорится в отчете GRC.

По данным Минэокномики, в западные области уже переехало больше 600 предприятий. Чаще всего бизнес перемещается во Львовскую, Закарпатскую, Черновицкую области, на втором месте - Ивано-Франковская и Тернопольская области.

Это уже отразилось на количестве вакансий. Если ранее доля предложений работы во Львовской области в общей структуре вакансий по стране составляла 4,5%, то на июнь этого года - уже 16%.

Чаще всего в западных областях ищут продавцов, кассиров, водителей, специалистов в сфере логистики, строителей, IT-шников, рабочих. По словам Пашкиной, активизировалась также местная сфера гостеприимства: набирают официантов, горничных в отели, аниматоров и др.

При этом в той же Львовской области на одну вакансию приходится всего один соискатель, то есть работу найти несложно. Средняя зарплата по региону составляет около 24 тысяч, что выше, чем до войны.

Для сравнения: в Харьковской области конкурс на одну вакансию 19 человек на место, в Одесской - около 14, в Киеве - 9-10 человек.

Кадровики говорят, что начинает работать принцип "человек идет за работой". То есть многие украинцы, отчаявшись трудоустроиться дома, решаются на переезд в западные области - туда, где есть вакансии.

Например, киевскому инженеру Владимиру, которому в начале войны в родной компании приостановили трудовой договор, предложили работу на одном из львовских предприятий с окладом около 30 тысяч.

"Решил ехать. За 10 тысяч подыскал квартиру, свою буду сдавать за 6 тысяч. В целом на руки получится немного меньше, чем я имел до войны, но оттягивать с поиском работы дальше некуда", - рассказывает нам Владимир.

Руководитель концерна "Ярослав" Александр Барсук говорит, что они смогли набрать 20 швей, в том числе из переселенцев. Ранее с поиском таких специалистов были большие проблемы. При этом с подбором главного инженера и технологов по-прежнему сложно - такие спецы в дефиците.

Впрочем, ехать за работой готовы далеко не все. Имеет смысл срываться с места, если новый работодатель предлагает хорошую зарплату или жилье. Устраиваться продавцами или рабочими во Львове на 10 тысяч гривен иногородние не спешат: большая часть суммы уйдет на аренду жилья.

В целом по стране, если не брать западные островки, по словам руководителя общественной организации "Социальное движение", ситуация с работой стабильно сложная, и даже ухудшается.

"Небольшое экономическое оживление пока не привело к существенному увеличению рабочих мест. Работы даже стало меньше. Если на 1 марта на одну вакансию претендовали 6 соискателей, то на 1 июня - 12", - говорит он.

Впрочем, в марте многие украинцы еще рассчитывали, что их прежние работодатели возобновят деятельность, поэтому не очень активно искали новую работу.

В GRC отмечают, что "рынок труда восстанавливается, но слишком медленно". Так, в базе кадровиков вакансий сейчас в 4,5 раза меньше, чем было до войны.

"Сейчас на рынке только треть вакансий от довоенного уровня. Работы мало, найти ее тяжело, люди готовы трудиться не по специальности и хотя бы на подработках, условия диктуют работодатели", - говорит Татьяна Пашкина.

Продавцы, водители, IT-шники. Для кого в Украине есть работа

В компании GRC отмечают, что больше всего предложений сейчас (как, впрочем, и до войны) для специалистов в сфере продаж.

С мая началось восстановления количества вакансий, а в июне доля предложений для специалистов в сфере продаж достигла 24,5% от общего количества. Это даже больше, чем было до войны. При этом по предложениям для продажников лидирует Киев: на столицу приходится почти четверть вакансий. Далее идет Львовская область (11%). В топ-3 попала также Днепропетровская область (8%).

На пике спроса рядовые продавцы и кассиры. Многие представители этих профессий уехали за границу, и в первые месяцы после начала войны в супермаркетах банально некому было работать. Сейчас ритейл готов принимать людей без опыта работы и проводить дополнительное обучение - таких вакансий на рынке больше 60%.

Торговые сети также активно ищут тайных покупателей (специалисты, которые проводят контрольные закупки и контролируют уровень обслуживания). В топ-5 попали и менеджеры по продажам, по работе с клиентами и управляющие магазинами.

Война сделала супервостребованными и водителей. Перевозки в Украине преимущественно производятся автотранспортом, поэтому водителей буквально отрывают с руками, причем это касается всех сфер - от доставки нефтепродуктов до сельского хозяйства. Те, кто имеет водительскую категорию только на легковой транспорт, массово ринулись в такси. При этом в службы можно устроиться не только при наличии собственного авто, но и на машину компании.

Также остаются востребованными IT-специалисты. Спрос со стороны западных подрядчиков, который просел в начале войны, активно восстанавливается. Так как зарплаты в этой отрасли остаются хорошими (около 2 тысяч долларов), в IT сейчас массово ринулись представители других профессий, оставшиеся не у дел. Курсы по IT на пике популярности, переучиваются белые воротнички, финансисты, менеджеры и даже врачи.

При этом для последних в Украине тоже есть работа: вакансии о наборе докторов и медсестер дают как государственные, так и частные клиники. Но вместе с тем во многих государственных больницах, наоборот, идут сокращение персонала, перевод людей на неполную занятость и задержки зарплат, рассказал Дудин. Причина - сложности с финансированием от НСЗУ и заниженные тарифы на медуслуги, из-за чего у медучреждений не хватает денег на зарплатный фонд.

То же самое касается строителей, которые в Украине в последние годы были в дефиците. С одной стороны, в стране началось восстановление разрушенной инфраструктуры, с другой, многие мастера не могут найти работу, особенно в регионах, где пока не возобновилась коммерческая застройка.

Поэтому если на стройках Львовской области предложения для мастеров есть, то, скажем, в Киеве вакансий крайне мало.

"Мой работодатель - частный застройщик. Он в начале войны вообще за границу уехал, даже долг по зарплате не вернул. Сейчас ищу новую работу, но пока без толку. Там, где берут, предлагают почти вдвое меньше, чем до войны", - рассказал нам Иван, который ранее работал на коттеджной застройке в пригороде столицы.

По данным анализа вакансий, OLX дает следующие топ-5 самых востребованных специалистов по итогам первого полугодия этого года:

водитель (6 194 вакансии) продавец (4 454) разнорабочий в строительстве (2 179) швея/портной (1 684) повар (1 531 вакансии).

Для операторов колл-центров, по данным исследователей, работы сейчас стало в семь раз больше, чем до войны.

При этом работы для юристов, специалистов в сфере автомобильного бизнеса, бьюти-сферы, спорта, рекламы, финансов на рынке крайне мало.

О переходе на наемную работу сейчас думают и некоторые частные предприниматели. Киевлянин Анатолий, который арендует СТО в одном из спальных районов, жалуется, что заказов сейчас мало, запчасти сильно подорожали, а владелец помещения требует полную оплату за аренду и электроэнергию. В итоге даже в ноль работать не всегда получается, поэтому мужчина начал поиск работы. В частности, подумывает уйти в такси, но еще лучше - водителем на фирму.

Много вакансий, которые, мягко говоря, удивляют. Ищут, что называется, универсальных солдат. Скажем, HR-специалистов, которые помимо кадров будут заниматься еще и брендом компании, и воду в офис заказывать, говорит Пашкина.

Еще одна тенденция - в последнее время активными работодателями стали благотворительные фонды, в том числе западные, которые ищут ассистентов, специалистов по логистике, коммуникационщиков, водителей и др.

Кому повышают зарплаты

Ситуация с зарплатами сейчас тоже меняется. С начала войны многие украинцы потеряли в доходах.

"По состоянию на май средний уровень зарплат упал на 10%, но по некоторым специальностям снижение до 50% и больше. Например, в добыче зарплаты просели на 58%, в сфере безопасности - на 49%, для рабочего персонала - на 46%, в ресторанах - на треть, в сфере недвижимости и строительства - на 44%", - говорит Дудин. По его словам, из-за существенного увеличения предложения работодатели сейчас могут выкручивать руки сотрудникам, а даже востребованным специалистам нередко платят меньше и задерживают зарплаты.

В OLX отмечают, что по некоторым специальностям в июне уже начался рост зарплат. Так, если до войны (январь 2021 года) водителям предлагали в среднем 20 тысяч, а в марте 2022 года 17,5 тысяч, то сейчас 19500 (многие компании даже увеличили зарплаты водителям на 10-15%). Дальнобойщикам платят еще больше - 32,5 тысячи, что на 2500 выше, чем до войны.

Зарплаты разнорабочих, которые до войны составляли 12750, а затем просели до 9500, в июне подтянулись до 11 тысяч. Но больше всего взлетели зарплаты у операторов колл-центров: до войны они составляли 13500, в марте 16250, сейчас 24900.

При этом у строителей доходы только падают: с 25 тысяч в январе этого года зарплаты снизились сначала до 20 тысяч, а затем и вовсе до 15 тысяч. Стали платить меньше также поварам: если до войны средняя зарплата составляла около 13 тысяч, а в марте этого года 12 тысяч, то сейчас 11 тысяч. На тысячу урезали зарплаты охранникам (среднее предложение 9500) и уборщицам, которые сейчас получают ниже минималки - 5500. Продавцам, спрос на которых со стороны работодателей сейчас сравнительно высокий, платят тоже немного. Кассирам дают около 14 тысяч, а тайным покупателям - 5-10 тысяч, в зависимости от загрузки.

"На самом деле ситуация с зарплатами разная в зависимости от компании. В одной и той же сфере для одних и тех же специалистов разница в зарплатах может быть двух-, а то и трехкратной. Работодатели отталкиваются от бизнес-показателей, перспектив и др. Некоторые попросту экономят, полагая, что на рынке, где стоит очередь работников, переплачивать не обязательно", - отметила Пашкина.

В целом с учетом рекордной инфляции и подорожания жизни реальные доходы украинцев продолжают падать. И понятно, что пока экономика не начнет восстанавливаться, рассчитывать на улучшения вряд ли можно.

Татьяна Пашкина говорит: не удивительно, что в последнее время в Украине активизировали работу компании, предлагающие трудоустройство за границей.

"Причем восстановились и объемы вакансий, и география. Ищут сборщиков клубники в Нидерланды, уборщиц в Майами на зарплаты в 70 тысяч гривен, рабочих в Израиль на 90-150 тысяч и пр. Полно вакансий для мужчин, которым обещают помощь с выездом. Всего в базе больше 800 вакансий за рубежом, то есть прямая возможность для потенциальных заробитчан уехать за лучшей жизнью. И это несмотря на армию наших беженцев в Европе, которые также сталкиваются со сложностями при поиске работы", - говорит эксперт.