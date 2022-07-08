В Киеве в июне на одну вакансию претендовало 10 человек, хотя еще в начале апреля этот показатель был втрое меньше.

Об этом сообщили в Департаменте экономики и инвестиций КГГА.

Наиболее востребованы на сегодняшний день в Киеве водители трамваев, уборщики, медсестры, электромонтеры и слесари.

В Киеве возобновили работу почти 90% предприятий. Вместе с тем, загруженность мощностей столичных предприятий выросла до 60%, что на 20% больше, чем в апреле.

По состоянию на начало июня до 15,4 тысяч увеличилось количество вакансий на рынке труда.

Но предложения, как видим, все равно намного больше.

Ранее НБУ констатировал, что нехватка вакансий в Украине приводит к снижению средней зарплаты.

При этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что украинских безработных станут привлекать к общественным работам.

Война в Украине продолжается уже 135-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 134-го дня войны. На Донбассе штурмовые действия противник вел под Харьковом, Славянском, Бахмутом. К северу от Харькова был отбит штурм Сосновки. Вчера украинские военные утром установили флаг на острове Змеиный. Он был установлен "как символ победы и возрождения этих руин".

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