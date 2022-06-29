Железнодорожники, которые с начала войны работают в очень сложных условиях и под постоянно угрозой жизни, едва сводят концы с концами.

Зарплаты на "Укрзализныце" сильно упали. Многие работники получают по 5-7 тысяч гривень в месяц, да и те платят с задержками. Теперь же намечается еще и сокращение рабочей недели до 4 дней.

В Мининфраструктуры заявляют о сложной финансовой ситуации на "Укрзализныце", которую уже не удается вытягивать за счет бюджетных вливаний.

Решить проблему хотят за счет бизнеса - тарифы на грузоперевозки повышаются на 70%. Но сам бизнес говорит, что новые ценники - неподъемные и тут же ударят по стоимости товаров.

Разбирались в ситуации на "Укрзализныце".

"3 тысячи аванс, 2 тысячи - зарплата"

На форуме железнодорожников в Фейсбуке главный вопрос, который работники УЗ задают последние несколько дней - когда будет аванс. В профсоюзе говорят, что выплаты просрочены на неделю, и ясности - когда же будут деньги - до сих пор нет. Это провоцирует "рост социального напряжения в трудовом коллективе", - заявили в профсоюзе железнодорожников.

На форуме некоторые железнодорожники пишут, что в бухгалтерии им сказали, что аванса вообще не будет - только зарплата. Неофициально, якобы, поясняют - нет денег.

Работники УЗ из Одесской области сообщают, что им, якобы, обещали дать деньги на днях, а вот харьковским железнодорожникам даже не говорят, когда ждать перечислений.

Профсоюз железнодорожников и транспортных строителей уже обратился в Кабмин с просьбой вмешаться в ситуацию, отметив, что зарплаты в госкомпании платят "по остаточному принципу".

"Железнодорожники с пониманием относятся к тому, что финансирование идет частями, но такие действия государства могут вынудить работников на кардинальные решения (какие именно - не уточняется - Ред.), ведь люди просто не имеют средств существования", - говорится в обращении профсоюза к правительству.

Отметим, что проблемы с зарплатами на УЗ начались буквально с первых дней войны.

"Нагрузки на железнодорожников выросли, многие работают, рискуя жизнью. При этом стали снимать надбавки и доплаты, в итоге люди получают "обрезанные" зарплаты меньше 10 тысяч (до войны было 12-20 тысяч). При этом руководство продолжает получать огромные зарплаты", - рассказал нам глава независимого профсоюза железнодорожников Александр Скиба.

Также, по его словам, "Укрзализниця" разрывала трудовые договора с людьми, во многих случаях даже без предупреждения. Недавно появилась информация о переводе части работников на четырехдневную рабочую неделю уже с 1 июля.

"Обещанная четырехдневка, где есть риск узаконивания окладов на уровне ниже минималки в Украине - только довершит процесс. Понятно, что будущего у УЗ не будет - при малейшем оживлении на рынке труда удержать профессиональных сотрудников будет невозможно, они сразу вспомнят отношение к персоналу как к скоту", - написал на своей странице в Фейсбуке руководитель организации Общественный контроль "Укрзализници" Виктор Гарвона.

Он также сообщает, что в связи с падением доходов от перевозок грузов зарплаты железнодородникам платят из госбюджета. Но, в отличие от бюджетников, большинству железнодорожников отменили все доплаты за условия труда.

"В отличие от военных, медиков, учителей, средний "кастрированный" аванс у большинства трудяг - 3-4 тысячи, средняя зарплата - 2-3 тысячи. Кроме этого, с запланированным введением четырехдневки аванс и зарплата уменьшатся у многих до 2-3 тысячи и 1-2 тысячи соответственно", - отмечает Гаврона.

На сайте ОП уже зарегистрирована петиция с требованием обеспечить необходимые условия труда и достойную зарплату железнодорожникам и взять под личный контроль президента выполнение руководством "Укрзализныци" требований работников.

В ней, в частности, есть требование срочно повысить зарплаты до должного уровня, учитывая все риски для здоровья и жизни людей, вернуть дополнительные выплаты и 13-ю зарплату, провести реформы в составе высшего руководства УЗ, сократить штат руководителей, которые "не являются критически необходимыми", привязать уровень зарплат руководства к зарплатам работников и др. На данный момент петицию подписало 1288 человек.

Заплатит бизнес

Залатать финансовые дыры УЗ планирует за счет резкого повышения тарифов на грузовые перевозки. С подачи "Укрзализници" Мининфраструктуры уже приняло решение о росте тарифов с 1 июля.

В приказе министерства №441, который на днях был зарегистрирован в Минюсте изменены коэффициенты, применяющиеся к тарифам на перевозку грузов и связанных с ними услугам. Для всех 20 видов грузов, которые содержатся в перечне коэффициенты повышены одинаково - на 70% (при предыдущих пересмотрах применялись плавающие ставки).

Отметим, что в этом году рост тарифов на грузоперевозки уже был - в январе 2022 года (то есть, еще до войны) они увеличились на 9%, но только на грузы первого тарифного класса.

В целом за январь-май этого года УЗ перевезла 74.2 млн тонн грузов, что на 39,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тем не менее, за счет роста тарифов госкомпания планирует получить дополнительно порядка 11 млрд гривен. Из них 6,6 млрд пойдут на операционную деятельность, в том числе, 3,3 млрд - на топливо, миллиард на оплату счетов и пр. Еще 4,5 млрд пустят на восстановление железнодорожной инфраструктуры, поврежденной в ходе войны.

Как заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков, государство субсидирует УЗ. С начала войны перечислено 10 млрд гривен, ежемесячные затраты предприятия превышают до 7 млрд, и это с учетом того, что с марта компания урезала операционные затраты на треть.

"Сугубо государственной поддержки уже недостаточно. Помимо потери значительного объема грузовых и пассажирских перевозок, растут затраты на восстановление железнодорожной инфраструктуры, которая постоянно уничтожается врагом, энергоносители и топливо. Все это ставит под угрозу стабильное функционирование "Укрзализныци". Министерство инфраструктуры подержало предложение железнодорожников провести индексацию тарифов, повысив их на 70% на все группы грузов. Даже после повышения украинские тарифы останутся ниже, чем в государствах ЕС. Благодаря индексации финансовое состояние "Укрзализныци" будет стабилизировано. Мы понимаем, что повышение тарифов будет иметь влияние на предприятия, которые пользуются железной дорогой для перевозки грузов. Но, уверен, что бизнес, которые ориентирован, в первую очередь, на внешние рынки, адаптирует свою деятельность так, как это желает вся страна в жестких и несправедливых условиях войны", - написал Кубраков на своей странице в Фейсбуке.

На что топ-менеджер компании MLT Group (инвесткомпания, обслуживающая производителей в области металлопродукции, сельского хозяйства и др) Игорь Кривошей заметил: с повышением тарифов объем перевозок на УЗ снизится, то есть, на выходе средств будет еще меньше.

"УЗ дорогая по цене и не гарантирует сроков доставки - для перевозчиков с такими условиями на свободном рынке лучше обанкротиться и реогранизоваться", - написал Кривошей.

Также он добавил, что, если не хватает средств на восстановление инфраструктуры, есть смысл привлекать средства у ЕС и США под госгарантии.

Бизнес жалуется, что УЗ повысила тарифы без консультаций с предприятиями. Сам по себе этот факт является нарушением процедуры индексации тарифов, и в теории позволяет предприятиям обжаловать приказ Мининфраструктуры в судах.

На предприятиях говорят, что вместо повышения тарифов "Укрзализнице" следовало бы повысить оборачиваемость грузов (что позволило бы нарастить объемы).

К примеру, в западном направлении сейчас очередь из порядка 40 тысяч вагонов. Отметим, что в условиях блокировки портов и проблем с автомобильной логистикой для многих отраслей ж/д транспорт остается по сути безальтернативным. Во всяком случае полностью от него отказаться смогут далеко не все компании. Поэтому бизнес прогнозирует очередной виток роста цен на продукцию, в которую будут закладывать повышенную транспортную составляющую.

"Сейчас повышать тарифы на перевозки - это сознательно снижать конкурентоспособность нашего экспорта. Перевозки внутри Украины - это повышение цен на товары, Не нужно забывать, что ж/д перевозками пользуются все - от экспортеров зерна до Минобороны (а это еще и увеличение бюджетных издержек)", - говорит "Стране" исполнительный вице-президент Конфедерации работодателей Украины (объединяет крупных промышленников) Алексей Мирошниченко.

При этом позволят ли "лишние" миллиарды повысить зарплаты железнодорожникам - пока неясно. По крайней мере, в профсоюзах об этом ничего не знают, и констатируют, что в переговорах с руководством по зарплатному вопросу компромиссного решения пока нет.