Министерство инфраструктуры заявило, что поддержало предложение "Укрзализныци" повысить тарифы на все группы грузов. Они вырастут на 70%.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков на своей странице в Facebook.

По его словам, с начала полномасштабной войны "Укрзализныця" приняла на себя один из самых тяжелых ударов. Грузовые перевозки, которые являются ключевым источником прибыли компании сократились на 65,3%. Вместе с тем, около 6 300 километров путей было разрушено оккупантами.

Также министр напомнил, что железнодорожники безвозмездно эвакуировали 3,7 млн. пассажиров, перевезли около 97 тыс. тонн гуманитарной помощи.

Сейчас государство субсидирует "Укрзализныцю", чтобы она могла продолжать выполнять свои гуманитарные и оборонные функции. С начала войны на счета компании направили 10 миллиардов гривен.

Вместе с тем, Кубраков считает, что бизнес адаптируется к новым ценам.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 126-й день. Мы следим за главными новостями 29 июня в обновляемом материале.

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