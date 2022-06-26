В "Укрзализныце" отчитались о возобновлении ж/д сообщения с Перемышлем
В воскресенье, 26 июля, Украина возобновила движение поездов с Перемышлем, которое было временно остановлено из-за ремонта дородного полотна накануне. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Так, движение по еще вчера аварийному участку Перемышль - Медика восстановили.
Сейчас с задержками двигаются следующие поезда:
- №716 Перемышль - Киев - 10 час. 13 мин;
- №715 Киев - Перемышль - 9 час. 32 мин;
- №32/31 Перемышль - Запорожье - 9 час. 20 мин;
- №36/35 Перемышль - Одесса - 7 час. 4 мин;
- №54/53 Перемышль - Киев - 5 ч 20 мин.
Война в Украине продолжается уже 123-й день. Мы следим за главными новостями 26 июня в обновляемом материале.
Ранее "Страна" подводила итоги 122-го дня войны. Украинские власти официально заявили, что Северодонецк и его пригороды ВСУ оставили. Под Славянском из Долгенького идет штурм Мазановки, бой там продолжается. Также штурмуют район Богородичного недалеко от Святогорска. Россия выпустила по Украине более полусотни ракет разных типов: воздушного, морского и наземного базирования. Они ударили по трем основным локациям - черниговскому учебному центру ВСУ "Десна", военным объектам под Житомиром и в районе Яворовского полигона Львовской области.
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