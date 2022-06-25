В "Укрзализныце" заявили, что из-за ремонтных работ некоторые поезда в польский Перемышль задерживаются почти на 12 часов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Продолжаются ремонтные работы на польской железной дороге: сейчас в очереди на границе 3 украинских поезда, еще один ждет разрешения на отправку из Перемышля", - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что поезда из Одессы и Киева в Перемышль задерживаются почти на 12 часов. Кроме того, задерживается рейс из Запорожья и обратный рейс "Интерсити+" из Перемышля до Киева.

Отметим, что сложности возникли также после утреннего ракетного удара по Львовской области в приграничном Яворовском районе. Но связаны ли эти события - неизвестно.

Война в Украине продолжается уже 122-й день. Мы следим за главными новостями 25 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 121-го дня войны. В пятницу в Украине подтвердили потерю Горского. И российская, и украинская сторона подтверждает, что армия РФ уже ведет наступление на южных окраинах Лисичанска. Также противник вел штурмовые действия в Харьковской области, в том числе на севере, у границы. Идет подготовка к наступлению на Славянск со стороны Изюма. На Западе и в России активно обсуждали продовольственную проблему - в контексте блокады украинских портов. По этому поводу встречались главы МИД стран G7.

Мы также разбирались, каковы шансы, что глава СБУ Иван Баканов потеряет свое место.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 121-го дня войны.