В Одесской области задерживаются поезда. Иллюстративное фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

В Одесской области на участке Задворье-Красное сошел с рельсов грузовой вагон. Задерживается ряд пассажирских составов. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци". 

Задерживаются такие поезда:

  • № 18/17 Львов - Харьков;
  • № 258/260 Ивано-Франковск - Чернигов, Сумы;
  • № 26/236 Черновцы, Рахов - Одесса;
  • № 60/59 Чоп - Киев;
  • № 32/31 Перемышль - Запорожье;
  • № 92/91 Львов - Киев;
  • № 2/1 Ивано-Франковск - Харьков;
  • № 12/11 Львов - Одесса;
  • № 82/81 Ужгород - Киев;
  • № 36/38 Перемышль, Ужгород - Одесса;
  • № 56/55 Рахов - Киев;
  • № 749/750 Киев - Львов, Киев - Вена.

19 июня "Укрзализныця" сообщала о схождении с путей двух грузовых вагонов на перегоне Райгород-Каменка.

Ранее в "Укрзализныце" объяснили тщательные проверки пассажиров на столичном ж/д вокзале поисками оружия и взрывчатки.

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