В Одесской области на участке Задворье-Красное сошел с рельсов грузовой вагон. Задерживается ряд пассажирских составов. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Задерживаются такие поезда:

№ 18/17 Львов - Харьков;

№ 258/260 Ивано-Франковск - Чернигов, Сумы;

№ 26/236 Черновцы, Рахов - Одесса;

№ 60/59 Чоп - Киев;

№ 32/31 Перемышль - Запорожье;

№ 92/91 Львов - Киев;

№ 2/1 Ивано-Франковск - Харьков;

№ 12/11 Львов - Одесса;

№ 82/81 Ужгород - Киев;

№ 36/38 Перемышль, Ужгород - Одесса;

№ 56/55 Рахов - Киев;

№ 749/750 Киев - Львов, Киев - Вена.

19 июня "Укрзализныця" сообщала о схождении с путей двух грузовых вагонов на перегоне Райгород-Каменка.

Ранее в "Укрзализныце" объяснили тщательные проверки пассажиров на столичном ж/д вокзале поисками оружия и взрывчатки.

Тем временем война в Украине продолжается уже 120-й день. Мы следим за происходящим 23 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 119-го дня войны. Войска РФ приближались к Лисичанску. Город обстреливали "Гиацинты","Пионы", танки и авиация РФ. В РФ заявили, что на Новошахтинский мини-НПЗ в Ростовской области с беспилотника сбросили бомбу. Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что не видит на данный момент перспективы переговоров по Украине.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.