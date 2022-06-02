Изменения в графике поездов случились после обстрела во Львовской области. Фото: Львовская зализныця

"Укрзализныця" сообщает о задержках ряда поездов из-за обстрела инфраструктуры в Стрыйском районе Львовской области. Кроме того, ограничено движение некоторых пригородных составов.

Задерживаются, по данным УЗ, следующие поезда:

  • №37 Ужгород — Одесса
  • №135 Черновцы — Одесса
  • №26 Одесса — Рахов
  • №50 Трускавец — Киев
  • №82 Ужгород — Киев
  • №46 Харьков — Ужгород
  • №17 Харьков— Львов
  • №56 Рахов — Киев
  • №77 Ковель — Одесса
  • №36 Одесса — Перемышль
  • №716 Перемышль - Киев
  • №119 Запорожье - Львов 

Сегодня в течение дня до станции Стрый будут ограничены маршруты нескольких пригородных поездов:

  • № 6155 Львов - Лавочное
  • № 6187 Львов - Мукачево
  • № 6189 Львов - Лавочное Чоп (в обратном направлении - к ст. Лавочное)

Кроме того, №829/830 Львов — Ужгород — Львов 02.06 не будет курсировать.

В "Укрзализныце" пишут, что ситуация полностью контролируемая, опасности для пассажиров и поездов нет, последствия повреждений ликвидируются. Кроме того, железные дороги с партнерами уже организуют бесплатное горячее питание на больших станциях для пассажиров поездов с наибольшими задержками.

Для пассажиров, следующих измененным маршрутом в Ужгород, будет возможность пересесть по ст. Ужгород на пригородные поезда участка Ужгород - Чоп - Мукачево - Воловец.

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