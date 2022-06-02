Из-за ночного удара по Львовской области задерживаются поезда, часть пригородных маршрутов ограничена. Список
"Укрзализныця" сообщает о задержках ряда поездов из-за обстрела инфраструктуры в Стрыйском районе Львовской области. Кроме того, ограничено движение некоторых пригородных составов.
Задерживаются, по данным УЗ, следующие поезда:
- №37 Ужгород — Одесса
- №135 Черновцы — Одесса
- №26 Одесса — Рахов
- №50 Трускавец — Киев
- №82 Ужгород — Киев
- №46 Харьков — Ужгород
- №17 Харьков— Львов
- №56 Рахов — Киев
- №77 Ковель — Одесса
- №36 Одесса — Перемышль
- №716 Перемышль - Киев
- №119 Запорожье - Львов
Сегодня в течение дня до станции Стрый будут ограничены маршруты нескольких пригородных поездов:
- № 6155 Львов - Лавочное
- № 6187 Львов - Мукачево
- № 6189 Львов - Лавочное Чоп (в обратном направлении - к ст. Лавочное)
Кроме того, №829/830 Львов — Ужгород — Львов 02.06 не будет курсировать.
В "Укрзализныце" пишут, что ситуация полностью контролируемая, опасности для пассажиров и поездов нет, последствия повреждений ликвидируются. Кроме того, железные дороги с партнерами уже организуют бесплатное горячее питание на больших станциях для пассажиров поездов с наибольшими задержками.
Для пассажиров, следующих измененным маршрутом в Ужгород, будет возможность пересесть по ст. Ужгород на пригородные поезда участка Ужгород - Чоп - Мукачево - Воловец.
Как писала "Страна", "Укрзализныця" запустила ночной поезд из Киева в Польшу.
В середине мая "Укрзализныця" прекратила курсирование эвакуационных поездов и оставила только один рейс.
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