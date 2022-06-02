"Укрзализныця" сообщает о задержках ряда поездов из-за обстрела инфраструктуры в Стрыйском районе Львовской области. Кроме того, ограничено движение некоторых пригородных составов.

Задерживаются, по данным УЗ, следующие поезда:

№37 Ужгород — Одесса

№135 Черновцы — Одесса

№26 Одесса — Рахов

№50 Трускавец — Киев

№82 Ужгород — Киев

№46 Харьков — Ужгород

№17 Харьков— Львов

№56 Рахов — Киев

№77 Ковель — Одесса

№36 Одесса — Перемышль

№716 Перемышль - Киев

№119 Запорожье - Львов

Сегодня в течение дня до станции Стрый будут ограничены маршруты нескольких пригородных поездов:

№ 6155 Львов - Лавочное

№ 6187 Львов - Мукачево

№ 6189 Львов - Лавочное Чоп (в обратном направлении - к ст. Лавочное)

Кроме того, №829/830 Львов — Ужгород — Львов 02.06 не будет курсировать.

В "Укрзализныце" пишут, что ситуация полностью контролируемая, опасности для пассажиров и поездов нет, последствия повреждений ликвидируются. Кроме того, железные дороги с партнерами уже организуют бесплатное горячее питание на больших станциях для пассажиров поездов с наибольшими задержками.

Для пассажиров, следующих измененным маршрутом в Ужгород, будет возможность пересесть по ст. Ужгород на пригородные поезда участка Ужгород - Чоп - Мукачево - Воловец.

Как писала "Страна", "Укрзализныця" запустила ночной поезд из Киева в Польшу.

В середине мая "Укрзализныця" прекратила курсирование эвакуационных поездов и оставила только один рейс.

Тем временем война в Украине продолжается уже 99-й день. "Страна" следит за происходящим 2 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 98-го дня войны. Противник захватил 70-80% территории Северодонецка. Продолжались бои за трассу Лисичанск-Бахмут. В Херсонской ОВА сообщили, что в регионе освобождены более 20 населенных пунктов со стороны Днепропетровской области, а контрнаступление ВСУ продолжается. Президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете помощи Украине, куда вошли РСЗО HIMARS.

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