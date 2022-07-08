В пятницу, 8 июля, в Украине продолжается война с Россией. Она идет уже 135-й день.

Сводки Генштаба сообщают, что штурмовые действия противник ведет под Харьковом, Славянском, Бахмутом.

Вчера обстреливали Харьков, Краматорск, Авдеевку. "Прилеты" были по Авдеевке, в Одесской области.

Подробнее об этих событиях читайте в итогах за 7 июля.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

8 июля

7:20 Рано утром 8 июля в Николаеве прозвучало несколько взрывов. В областном центре объявлена воздушная тревога, сообщают Новости N.Рано утром 8 июля в Николаеве прозвучало несколько взрывов. В областном центре объявлена воздушная тревога, сообщают Новости N.

Взрывам предшествовали сообщения о запуске ракет по Николаеву со стороны временно оккупированной Херсонской области.

7:10 Сводка украинского Генштаба на утро 8 июля.

6:20 Российские войска могут попытаться наступать на Славянск и Краматорск не только с севера и востока, но и с запада, от выступа в их позициях в районе Барвенкова, сообщает Американский институт изучения войны.

7 июля войска РФ по-прежнему проводили ограниченные попытки наступления и наносили воздушные, артиллерийские и ракетные удары по всей линии фронта, сообщили в институте.

Эксперты института заявляют, что РФ восстанавливает силы и создает условия для новых существенных наступлений в ближайшие недели или месяцы.

Потому ожидать крупных наступательных операций в ближайшее время не стоит.

В районе Мелитополя отмечена активность украинских партизан. 7 июля они взорвали железнодорожный мост на участке между Новобогдановкой и Троицким.