Министр по вопросам реинтеграции и вице-премьер Ирина Верещук в комментарии "Стране" рассказала, что детям, которые остались на оккупированных территориях, будет предоставлена возможность для дистанционного обучения.

По ее словам, ребенок сможет учиться онлайн в любой школе, расположенной на контролируемой территории и проводящей онлайн-обучение.

Для этого родители должны выбрать школу и обратиться туда с онлайн-заявлением.

Для того, чтобы чтобы ребёнку, проживающему на оккупированной территории дистанционно учиться в школе, расположенной на контролируемых территориях необходимо:

Выбрать школу на сайте единой государственной электронной базы по вопросам образования. Узнать, предоставляет ли такая школа образовательные услуги в дистанционном формате. Направить в школу заявление от имени родителя в электронном виде. Ожидать уведомления о зачислении.

В случае, если ребенок является абитуриентом, он может поступить в вузы по результатам онлайн-собеседования.

"В ходе этой вступительной кампании эти дети будут зачислены по так называемой квоте 2 (обучение за счет бюджета)", - объяснила Ирина Верещук.

Студенты, оставшиеся на оккупированных территориях, смогут учиться дистанционно в своих заведениях, перемещенных на подконтрольную территорию.

Ранее мы писали, что в Украине готовятся в новом учебном году вернуть очное обучение.

Также "Страна" подробно рассказывала, как начнется учебный год на захваченных территориях Украины.