Правительство рекомендует начать учебный год в школах с 1 сентября, в университетах – с 15 августа, за исключением первых курсов.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления на заседании Кабинета министров 24 июня.

"Учебный год начнется 1 сентября в очном режиме. Вопрос сложный, ведь он связан с безопасностью наших детей. Ситуация с безопасностью в стране разная, и уже сейчас понятно, что на прифронтовых территориях вернуться к очному обучению невозможно, а потому там продолжится онлайн-формат. Равно как и на оккупированных территориях", - отметил премьер-министр.

Шмыгаль добавил, что местные власти должны проработать весь организационный процесс и очной, и смешанной формы обучения. Министерству образования и науки, Министерству внутренних дел, Министерству развития общин и территорий, ВГА поручено обеспечить доставку детей в школы, а также безопасность в учебных заведениях. По словам главы правительства, органы местного самоуправления должны:

организовать регулярные учения по эвакуации учащихся в убежища и уроки безопасности;

обеспечить визуализацию пути в безопасные места во всех учебных заведениях;

обеспечить в убежищах все условия пребывания и обучения;

сделать в каждом образовательном учреждении тревожную кнопку на случай чрезвычайной ситуации.

"ГСЧС должна в ближайшее время завершить разработку типовых протоколов безопасности, а дальше ВГА должны утвердить на их основе индивидуальные протоколы безопасности для каждого учебного заведения и ознакомить с ними учеников и родителей", - сказал Шмыгаль.

Он заявил, что детские сады, школы и вузы на неприфронтовых территориях должны работать: "Это важно, и правительство сделает все, чтобы это произошло в безопасных условиях".

Ранее "Страна" сообщала, что в "Дие" появятся документы об образовании, по которым можно будет поступать в вузы.

Также мы писали, что правительство решило заплатить учителям, отказавшимся сотрудничать с россиянами.