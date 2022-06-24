Кабмин рекомендовал начать учебный год для большинства студентов Украины 15 августа
Правительство рекомендует начать учебный год в школах с 1 сентября, в университетах – с 15 августа, за исключением первых курсов.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления на заседании Кабинета министров 24 июня.
"Учебный год начнется 1 сентября в очном режиме. Вопрос сложный, ведь он связан с безопасностью наших детей. Ситуация с безопасностью в стране разная, и уже сейчас понятно, что на прифронтовых территориях вернуться к очному обучению невозможно, а потому там продолжится онлайн-формат. Равно как и на оккупированных территориях", - отметил премьер-министр.
Шмыгаль добавил, что местные власти должны проработать весь организационный процесс и очной, и смешанной формы обучения. Министерству образования и науки, Министерству внутренних дел, Министерству развития общин и территорий, ВГА поручено обеспечить доставку детей в школы, а также безопасность в учебных заведениях. По словам главы правительства, органы местного самоуправления должны:
- организовать регулярные учения по эвакуации учащихся в убежища и уроки безопасности;
- обеспечить визуализацию пути в безопасные места во всех учебных заведениях;
- обеспечить в убежищах все условия пребывания и обучения;
- сделать в каждом образовательном учреждении тревожную кнопку на случай чрезвычайной ситуации.
"ГСЧС должна в ближайшее время завершить разработку типовых протоколов безопасности, а дальше ВГА должны утвердить на их основе индивидуальные протоколы безопасности для каждого учебного заведения и ознакомить с ними учеников и родителей", - сказал Шмыгаль.
Он заявил, что детские сады, школы и вузы на неприфронтовых территориях должны работать: "Это важно, и правительство сделает все, чтобы это произошло в безопасных условиях".
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