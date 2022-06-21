"Власти" оккупированного Энергодара Запорожской области собираются к новому учебному году открыть все школы и детсады. И уже проводят в школах собрания родителей по этому поводу.

Об этом сообщил в Телеграм-канале мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

По его информации, на собраниях объявили, что будут выдавать выпускникам 9-х и 11-х классов аттестаты российского образца, с которыми энергодарские дети будут иметь право поступать в Мелитопольский государственный университет и учебные заведения на территории России.

Как писала "Страна", 22 мая в Энергодаре была совершена попытка убийства Андрея Шевчика - "главы военной администрации", назначенного оккупантами.

Война в Украине продолжается уже 118-й день. Мы следим за происходящим 21 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 117-го дня войны. В Северодонецке ВСУ утратили контроль над Метелкино. В Минобороны заявили, что РФ планирует выйти на границы Луганской области к 26 июня. Эпицентром "прилетов" по украинскому тылу стали Одесская и Николаевская области. Несколько ракет ударило утром и сразу 14 ракет - днем. Сообщалось также об ударах по захваченным Россией черноморским вышкам.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.